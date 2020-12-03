Коронавирус в Красноярске, последние новости на 3 декабря 2020: край покинул первую десятку регионов по числу новых случаев COVID-19

Красноярский край впервые за долгое время покинул первую десятку регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о коронавирусе в Красноярске на 3 декабря 2020 года: край вышел из первой десятки регионов по количеству выявленных случаев COVID-19.

По данным оперативного штаба на утро 3 декабря, всего за период пандемии диагноз новая коронавирусная инфекция подтвердили у 36 903 жителей (+335 за сутки). Таким образом, темп прироста составил 0,9%.

Какая обстановка в закрытых городах края, которые не входят в общую статистику? В Железногорске за минувшие сутки заразились 88 человек, в Зеленогорске – 52. То есть в целом по краю зафиксировано 475 случаев заболевания.

Выздоровели 29 333 пациента (+334 за сутки). Скончались 1 160 (+20 за сутки).

- Красноярский край впервые за долгое время покинул первую десятку регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, - отмечает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Число выздоровевших вновь почти сравнялось с количеством инфицированных.

КОНКРЕТНО

В России, в том числе в Красноярском крае, начал действовать единый телефонный номер для вопросов по коронавирусу: 122. Звонок бесплатный.

В нашем регионе продолжает работать горячая линия министерства здравоохранения 8 800-100-56-53.