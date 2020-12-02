Доставка лекарств пациентам, автоволонтерство и помощь медикам: как «Единая Россия» отмечает день рождения

«Мы работаем, для нас это день, когда вместо праздника наши депутаты, сторонники и активисты продолжат помогать людям», - сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и поблагодарил коллег и добровольцев за оказываемую гражданам помощь.

Он напомнил, что весь этот год для партии проходит под знаком добровольчества.

«В связи с пандемией весь наш актив, депутатский корпус занят на волонтерской работе. Ежедневно по всей стране коллеги доставляют продукты и лекарства нуждающимся, обеспечивают врачей горячим питанием, транспортом и защитными средствами, помогают в приемных покоях больниц», - отметил Андрей Турчак.

Движение взаимопомощи активно развивается. Одно из наиболее востребованных направлений — автоволонтерство. На вызовы к пациентам в регионах врачей отвозят добровольцы. В их числе и депутаты различных уровней, в том числе Госдумы. Многим больницам для этих целей региональные отделения партии и фракции «Единой России» в заксобраниях и городских думах передали свои служебные машины. Еще в первую волну волонтерские центры направили в больницы и поликлиники новые автомобили для доставки врачей на дом к пациентам и домой после тяжелых смен. Также на собранные членские взносы и благотворительные пожертвования партия закупила реанимобили для регионов, наиболее пострадавших от пандемии.

В Самаре и Москве единороссы договорились с владельцами автомоек — они бесплатно дезинфицируют авто, которые возят медиков. В ряде регионов благодаря содействию волонтерских центров водителям таких авто на заправках выдают топливные карты.

Волонтеры доставляют больным на дом бесплатные лекарства. Недавно Правительство выделило регионам средства на закупку противовирусных препаратов – и добровольцы по всей стране привозят их людям, которые лечатся амбулаторно. Активисты волонтерских центров «Единой России» в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Чувашии, Курской области и других регионов отправляются по таким адресам ежедневно. В Волгоградской области партия сократила расходы на обеспечение работы регионального отделения и закупила лекарства от коронавируса и экспресс-тесты для пожилых на 10 миллионов рублей.

В Свердловской, Костромской, Воронежской, Московской областях, в Татарстане и других регионах в работу включились студенты медвузов. Они работают в колл-центрах, оснастить которые помогли активисты партии — принимают звонки по вызову врача на дом, оперативно передают пациентам назначения медиков. Выполняют и бумажную работу, до которой у врачей не доходят руки.

В больницы по всей стране волонтерские центры «Единой России» развозят продуктовые наборы. В Липецкой и Новосибирской областях организовали доставку горячих обедов в ковидные госпитали. В Свердловской области — обеспечили питание для медиков одной из реабилитационных клиник. В поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа активисты готовят для врачей домашнюю выпечку.

Но не только с последствиями пандемии помогают справляться добровольцы. В Приморье волонтерский центр партии с первого дня присоединился к ликвидации последствий ледяных дождей. Депутаты помогли организовать работу полевой кухни в районах Владивостока, оказавшихся без света и тепла. Раздавали газовые баллоны, чтобы люди могли готовить дома. Работа продолжается и сегодня. Добровольцы убирают упавшие деревья, разгребают завалы, организуют доставку питьевой воды и продуктов.

Принцип взаимопомощи «Единая Россия» реализует и на федеральном уровне. В ближайшее время благодаря совместной работе партии и Кабмина в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией появится бесплатное такси для врачей. Собственными силами единороссы уже запустили его в Новосибирской, Иркутской, Ярославской и Ростовской областях, а также в Красноярском крае. Кроме того, достигнуты договоренности с операторами связи, которые сделают бесплатными по всей стране звонки в медучреждения, где лечатся больные коронавирусом.

В Красноярском крае партийный волонтерский центр начал свою работу 23 марта. За весну и лето 2020 года на партийную «горячую линию» было принято более 12 тысяч телефонных звонков. Это были вопросы и материальной помощи, и правой поддержки. В партию поступали просьбы из центров социальной защиты населения, от благотворительных фондов, общественных организаций об оказании помощи малоимущим, маломобильным, оставшимся без работы людям, многодетным семьям. Практически все эти просьбы были удовлетворены.

С начала пандемии партия организовала доставку продовольственных наборов для людей старшего возраста, в том числе в самые северные территории, летом единороссы доставляли их навигационным путем. Партийцы передали жителям края более 7000 продовольственных наборов.

Кроме того, во всех городах и районах края партийные волонтеры помогают людям из группы риска решать бытовые вопросы, оперативно мониторят ситуацию с лекарственными и защитными средствами в аптеках. Детям из семей, попавшим в период пандемии в сложную жизненную ситуацию, депутаты Государственной думы и Законодательного собрания края передают оргтехнику для домашнего обучения. Также весной региональное отделение партии передало два автомобиля в автопарки красноярских учреждений здравоохранения.

«Партийные активисты в территориях края оказывают врачам и населению самую разнообразную помощь: развозят врачей на вызовы на своих личных автомобилях, передают продуктовые наборы для медиков, работающих в поликлиниках и в «красных зонах» больниц, участвуют в работе колл-центров поликлиник, приобретают продукты и лекарства для маломобильных и пожилых жителей, проводят пикетные кампании, в ходе которых раздают жителям защитные маски в индивидуальных упаковках. Все мероприятия волонтерского центра организованы за счет членских взносов и пожертвований партийцев. К работе центра сейчас подключились депутаты всех уровней: кто-то закупает продукты, кто-то выделяет транспорт, кто-то перечисляет средства. Мы планируем продолжать и усиливать эту работу. Только все вместе мы справимся с этой общей бедой», - отмечает секретарь регионального отделения партии Алексей Додатко.