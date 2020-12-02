Саратовский технический университет приглашает на бесплатное обучение

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. приглашает на бесплатное обучение преподавателей высшей школы и представителей бизнес-организаций различных регионов Российской Федерации по программам повышения квалификации в рамках Федерального проекта «Новые возможности для каждого».

Преподаватели высшей школы и представители бизнес-организаций различных регионов Российской Федерации смогут пройти обучение по программам дополнительного образования:

- «Технологии разработки веб-сайтов» (72 час) – программа разработана на основе профессионального стандарта «Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов»;

- «Пользователь онлайн-ресурсов и услуг цифровой экономики» (72 часа) – программа разработана с учетом профессионального стандарта «Специалист по информационным ресурсам»;

- «Технологии продвижения в социальных цифровых медиа» (72 часа) – программа разработана на основе профессионального стандарта «Специалист по продвижению и распространению продукции средств массовой информации»;

- «Компьютерная графика и цифровой дизайн» (72 часа) – программа разработана на основе профессионального стандарта «Графический дизайнер;

- «Интернет-маркетинг» (72 часа) – программа разработана на основе профессионального стандарта «Специалист по продвижению и распространению продукции средств массовой информации».

Обучение проводится дистанционно. Для участия в образовательной программе необходимо зарегистрироваться на сайте СГТУ имени Гагарина Ю.А. по ссылке: http://www.sstu.ru/obrazovanie/federalnyy-proekt-novye-vozmozhnosti-dlya-kazhdogo/. После регистрации будут выданы логин и пароль для доступа к образовательным программам.

По окончании обучения будут выданы удостоверения государственного образца о повышении квалификации.