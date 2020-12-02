«А чем Красноярск не ПарЫж?»: сибирский город сравнили с крупнейшими мировыми столицами

В Красноярске нашли аналоги мировых достопримечательностей Фото: Мария ЛЕНЦ

Путаница началась с поста ведущего «Орла и решки» Тимура Родригеза. Он опубликовал несколько фотографий из национального парка «Столбы» и спросил у подписчиков:

«Угадайте, где мы снимаем очередной эпизод «Орла и Решки»? И напишите, какое фото вам понравилось больше».

Все началось с вопроса Тимура Родригеза Фото: соцсети

Некоторые предположили, что Тимур позировал для фото в Норвегии, Канаде, Бурятии или Магадане, на Камчатке, Урале или Байкале. Но многие все-таки догадались, что это Красноярск.

vk.com/krasnoyarskrf

В паблике красноярской администрации решили, что и впрямь в Красноярске можно найти весь мир: Биг-Бен, сибирский Куршавель, цветные фонтаны и другие известные во всем мире достопримечательности. В качестве доказательства опубликовали коллажи.

vk.com/krasnoyarskrf

«А чем Красноярск не ПарЫж?», - отреагировали красноярцы в соцсетях.

Посмотрим на свой город в необычном ракурсе!

vk.com/krasnoyarskrf

vk.com/krasnoyarskrf

vk.com/krasnoyarskrf

vk.com/krasnoyarskrf

vk.com/krasnoyarskrf

vk.com/krasnoyarskrf

vk.com/krasnoyarskrf