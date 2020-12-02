«А чем Красноярск не ПарЫж?»: сибирский город сравнили с крупнейшими мировыми столицами

В Красноярске нашли аналоги мировых достопримечательностей
Фото: Мария ЛЕНЦ
Путаница началась с поста ведущего «Орла и решки» Тимура Родригеза. Он опубликовал несколько фотографий из национального парка «Столбы» и спросил у подписчиков:
«Угадайте, где мы снимаем очередной эпизод «Орла и Решки»? И напишите, какое фото вам понравилось больше».
Все началось с вопроса Тимура Родригеза Фото: соцсети
Некоторые предположили, что Тимур позировал для фото в Норвегии, Канаде, Бурятии или Магадане, на Камчатке, Урале или Байкале. Но многие все-таки догадались, что это Красноярск.
vk.com/krasnoyarskrf
В паблике красноярской администрации решили, что и впрямь в Красноярске можно найти весь мир: Биг-Бен, сибирский Куршавель, цветные фонтаны и другие известные во всем мире достопримечательности. В качестве доказательства опубликовали коллажи.
vk.com/krasnoyarskrf
«А чем Красноярск не ПарЫж?», - отреагировали красноярцы в соцсетях.
Посмотрим на свой город в необычном ракурсе!
vk.com/krasnoyarskrf
vk.com/krasnoyarskrf
vk.com/krasnoyarskrf
vk.com/krasnoyarskrf
vk.com/krasnoyarskrf
vk.com/krasnoyarskrf
vk.com/krasnoyarskrf
vk.com/krasnoyarskrf