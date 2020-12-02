В красноярском зоопарке показали, как выдра играет в снегу со своим детенышем

Выдра с детенышем
Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»
Словно две плюшевые игрушки сидят на снегу мама-выдра и ее малыш. Глазки, как бусинки, широкие носики, длинные усы и гладкая шерстка. В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» показали, как мама-выдра вывела на прогулку своего детеныша.
Выдры осматривают территорию
Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»
Напомним, выдры поселились в зоопарке в 2018 году - самец Грей и самка Ассоль. Специально для них построили просторный вольер с водопадом и водяной горкой. Зверьки освоились и покорили всех своими веселыми играми, добродушным нравом и нежной заботой друг о друге. Выдры очень игривы, общительны и любознательны.
Отношения между мамой и детенышем самые нежные
Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»
В конце сентября из домика, где ночует Грей и Ассоль, послышался писк. У парочки появилось потомство.
«В зоопарке была летом трижды и все эти три раза любовалась выдрами и радовалась за их веселье в прекрасном вольере. Вот и дети любви и радости подоспели!», - говорит красноярка Илона.
Первая прогулка
Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»
Это стало настоящим событием для все сотрудников парка. Ведь размножаются выдры в неволе редко. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, не каждый зоопарк может этим похвастать.
Прибавление в семействе выдр
Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»
И вот, спустя два месяца счастливая мама показала своего малыша. Они вместе вышли на прогулку, чтобы познакомиться с окружающим миром и поиграть в снегу.