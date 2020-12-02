В красноярском зоопарке показали, как выдра играет в снегу со своим детенышем

Выдра с детенышем Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Словно две плюшевые игрушки сидят на снегу мама-выдра и ее малыш. Глазки, как бусинки, широкие носики, длинные усы и гладкая шерстка. В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» показали, как мама-выдра вывела на прогулку своего детеныша.

Выдры осматривают территорию Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Напомним, выдры поселились в зоопарке в 2018 году - самец Грей и самка Ассоль. Специально для них построили просторный вольер с водопадом и водяной горкой. Зверьки освоились и покорили всех своими веселыми играми, добродушным нравом и нежной заботой друг о друге. Выдры очень игривы, общительны и любознательны.

Отношения между мамой и детенышем самые нежные Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

В конце сентября из домика, где ночует Грей и Ассоль, послышался писк. У парочки появилось потомство.

«В зоопарке была летом трижды и все эти три раза любовалась выдрами и радовалась за их веселье в прекрасном вольере. Вот и дети любви и радости подоспели!», - говорит красноярка Илона.

Первая прогулка Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Это стало настоящим событием для все сотрудников парка. Ведь размножаются выдры в неволе редко. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, не каждый зоопарк может этим похвастать.

Прибавление в семействе выдр Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

И вот, спустя два месяца счастливая мама показала своего малыша. Они вместе вышли на прогулку, чтобы познакомиться с окружающим миром и поиграть в снегу.