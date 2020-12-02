В Красноярском крае ученики 9 и 11 классов вернутся к очному обучению

Выпускникам нужно наверстывать упущенное Фото: Мария ЛЕНЦ

О том, что дистанционное обучение губительно отражается на успеваемости детей, больше всего жалуются родители выпускных классов. В Норильске они и вовсе написали петицию на имя главы города. Оно и понятно, у ребят впереди экзамены ЕГЭ и ГИА, а уровень подготовки «хромает». Напомним, до 6 декабря в крупных городах региона (Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Енисейск, Канск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Норильск, Сосновоборск, Шарыпово, ЗАТО Железногорск, ЗАТО Зеленогорск) учащиеся с 5 по 11 классы должны находиться на дистанционном обучении.

Но, кажется, к доводам родителей прислушались. 2 ноября министр образования края Светлана Маковская провела совещание по видеоконфернцсвязи с руководителями районных и городских управлений образования. Главная тема - организация учебного процесса в период сложной эпидемиологической обстановки. В итоге министерство образования рекомендовало с 7 декабря для учащихся 9 и 11 классов в Красноярске организовать обучение в очном формате. В других городах - вывести с дистанта учеников 5, 9 и 11 классов.

Не все школьники могут самостоятельно хорошо изучить предмет Фото: Мария ЛЕНЦ

- Ребятам выпускных классов в этом году нужно будет сдавать экзамены и необходимо закрепление пройденного материала, а также консультации педагогов, - пояснила Светлана Маковская. - Что касается пятиклассников, то им тоже очень сложно перестроиться на дистанционный формат, они только окончили начальную школу и не обладают необходимым уровнем самостоятельности. Подчеркну, что окончательное решение о формате обучения в территориях остается за муниципалитетами и напрямую зависит от эпидемиологической обстановки, которая складывается в конкретной территории и образовательном учреждении.

В таких городах, как Железногорск, Зеленогорск и Сосновоборск, рекомендовано продолжить дистанционное обучение для учащихся 5-11 классов из-за нестабильной эпидемиологической обстановки.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, на сегодняшний день более 70 процентов школ в крае продолжают работать в очном режиме, кроме того, школьники с 1 по 4 классы учатся очно.

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Родители старшеклассников в Норильске просят отменить дистанционку

В социальных сетях Норильска опубликовано обращение от родителей старшеклассников к исполняющему обязанности главы города Николаю Тимофееву с просьбой отменить дистанционное обучение для учеников 9 и 11 классов. Один из доводов: из-за плохого интернета детям сложно усваивать новый материал, видео прерывается, учитель не успевает необходимый материал. А в этом году впереди экзамены ЕГЭ и ГИА (подробнее).

В Красноярске учеников старших классов рекомендовано перевести на дистанционку

После осенних каникул ученики старших классов начнут обучаться онлайн. Информацию об этом подтвердили в региональном министерстве образования. Уже издан приказ министра образования края Светланы Маковской, согласно которому, школьники перейдут после каникул на двухнедельное дистанционное обучение. Это не самое простое решение. Многие родители этого боялись и не хотели. Но сейчас уже понимают – из-за ухудшения эпидемиологической остановки иначе нельзя. Заражаются и болеют учителя (подробнее).