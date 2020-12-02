Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 2 декабря 2020: людям старше 65 лет продлят больничный до 31 декабря

Работающие пенсионеры могут уйти на оплачиваемый больничный Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 2 декабря за все время 36 568 подтвержденных диагнозов (+336 за сутки). Выздоровели 28 999 человек (+334 за сутки). Умерли 1140 пациентов (+22 за сутки).

Информация по закрытым городам: в Железногорске всего заболели 3695 жителей (+92 за сутки), в Зеленогорске 2655 ковидных больных(+28 за сутки).

Темп прироста за сутки в регионе – 0,9 процентов.

Проведено тестов на коронавирус всего 1 783 816 (+2120 за последние сутки).

Под наблюдением 11 163 человека (+779 новых за сутки, снято с наблюдения 659).

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в оперштабе, жители края старше 65 лет смогут продлить больничный до 31 декабря. Соответствующие изменения были внесены в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Напоминаем, что работающие пенсионеры могут уйти на оплачиваемый больничный и оформить при этом листок нетрудоспособности, либо перейти на удаленный режим работы.

Тем временем, учащимся с 5 по 11 класс, которые получали льготное бесплатное горячее питание в школах и находятся на дистанционном обучении, вновь начнут выдавать продуктовые наборы взамен льготного горячего питания. Такое постановление приняли на заседании краевого правительства. Получить наборы можно будет лично в руки или в пунктах выдачи по заранее составленному графику.