Выплатить 21 тысячу евро! Европейский суд по правам человека признал нарушения в деле физика Валентина Данилова

ЕСПЧ признал нарушение права на справедливый суд Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 21 тысячу евро красноярскому физику Валентину Данилову, который отбывал наказание за государственную измену. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ в решении «Данилов против России».

Напомним, физика руководителя теплофизического центра Красноярского государственного технического университета, арестовали летом 2001 года по обвинению в государственной измене. По данным следственного отдела ФСБ по Красноярскому краю, ученый передавал Ланьчжоускому институту физики (ЛИФ), подведомственному Китайской ракетно-космической корпорации, сведения, содержащие государственную тайну. 24 ноября 2004 года Красноярский краевой суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В июне 2005 года Верховный суд на один год уменьшил срок наказания. И 28 апреля 2011 года из-за изменения законодательства его снова снизили с 13 лет до 12 лет и 10 месяцев.

13 ноября 2012 года Советский районный суд удовлетворил ходатайство Данилова об условно-досрочном освобождении. И 24 ноября он вышел на свободу.

- Я до сих пор не понимаю, за что меня осудили, - сказал тогда красноярский физик, который так виновным себя и не признал. - И был бы благодарен тому человеку, который бы мне сказал, какой тайной я владею. У Российской Федерации есть закон о гостайне - меня должны официально уведомить, какой такой тайной Российской федерации я обладаю. Я должен расписаться, что я с этим ознакомлен. Никто мне такого документа не предлагал.

Жалобу Валентина Данилова о незаконном уголовном преследовании ЕСПЧ принял еще в 2015 году, и только сейчас стало известно о вынесенном решении. Вот что написал в Telegram глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков:

«ЕСПЧ признал нарушение права на справедливый суд - не вызывались и не допрашивались ключевые свидетели. Кроме того, власти не представили в Страсбург запрошенные материалы дела, ссылаясь на их секретность. Некоторые присяжные могли быть связаны со спецслужбами, а подсудимому не дали допросить следственных экспертов».

Но постановление Европейского суда вовсе не означает, что Валентина Данилова оправдают в его стране.

- Европейский суд никогда не постановляет, что осужденный не виновен и его необходимо оправдать, - рассказал Алексей Бабий, председатель общества «Мемориал» журналистам «ТВК Красноярск». - ЕСПЧ лишь фиксирует, что суд над обвиняемым прошел с нарушениями. Это существенная разница. Деньги Валентину, скорее всего, выплатят, а вот об оправдании говорить пока рано.

Добавим, что сейчас Валентин Данилов живет в Новосибирске и внедряет собственные энергетические и экологические проекты в жизнь.

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