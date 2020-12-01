Прогноз происшествий на дорогах Красноярского края сделали в региональном МЧС Фото: Мария ЛЕНЦ

Стартовал последний месяц года. Декабрь принесет снега чуть меньше обычного и вполне себе морозную погоду, в середине месяца столбик термометра опустится до -26, а местами до -33 градусов.

Вместе с тем специалисты рассказали об опасности, которая может подстегать автомобилистов. Уже сейчас можно сказать, что увеличение аварийности ожидается на автодорогах федерального значения: Р-255 «Сибирь» в Боготольском, Ачинском, Козульском, Емельяновском, Манском, Уярском, Нижнеингашском района. И наР-257 «Енисей» в Балахтинском, Новоселовском, Ермаковском районах. Не станут исключением и дороги регионального и местного значения.

Порой из-за погоды будет ограничена видимость, возникнут снежные заносы, переметы на проезжей части. Безопасность водителей и их пассажиров будет завидеть от того, как они соблюдают правила дорожного движения в любых ситуациях.

По данным КГКУ «КРУДОР», в зимний период 2020 – 2021 года на территории Красноярского края планируется к открытию 42 автомобильные зимние дороги в 14 районах. Пока открыты три автозимника – два в Уярском районе и один в Богучанском.

И пару слов отдельно про север края. В результате низовой метели в Таймырском МР, вероятно образование снежных переметов на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель, что может привести к затруднению движения и возникновению ДТП.

Также напоминаем, что на трассах расположены пункты оказания экстренной медпомощи (5 пунктов). Вот их перечень и телефоны:

- Енисейский район, поселок Каргино: 8-902-978-91-83;

- Балахтинский район, возле кафе «Тайга»: 8-902-978-91-84;

- Козульский район, возле поселка Большой Кемчуг: 8-902-978-91-85;

- Емельяновский район, поселок Придорожный: 8-902-978-91-86;

- Манский район, возле села Шалинское: 8-902-978-91-87.