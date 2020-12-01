Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 1 декабря 2020: выздоровели уже почти 29 тысяч человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 1 декабря 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Обновленные данные по коронавирусу на 14 часов 1 декабря от оперативного штаба выглядят следующим образом. В Красноярске и крае зарегистрировано всего 36 568 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 336 случаев заболевания – относительно стабильные показатели за несколько недель. Прирост за сутки составляет 0,9 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке краевого управления Роспотребнадзора. Обратите внимание, что сюда не входят показатели по закрытым городам Зеленогорску и Железногорску.

В Красноярске количество заболевших за сутки составило 86 человек, в Ачинске – 28, в Норильске – 27, Минусинске – 21, в Богучанском районе – 18 и в Дудинке – 17.

распределение по городам и районам

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 11 163 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 779, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 659. Проведено тестов на коронавирус всего 1 783 816, из них за последние сутки 2 120.

Выздоровели и выписались всего 28 999 пациентов, за сутки – 334. Количество летальных исходов – всего 1140, за сутки 22.

Информация по Железногорску: зафиксировано 92 новых случая заболевания, а всего – 3695. Выздоровевших 99 за сутки и 2808 всего. В Зеленогорске 28 новых случаев заболевания, всего 2655. Выздоровели 29 человек, всего 1260. И 2 человека скончались за сутки, общее количество летальных исходов – 24.