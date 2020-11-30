«Не платил — и не буду, вы меня не заставите»: энергетики рассказали, как взыскивают долги с неплательщиков

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Начальник отдела досудебного взыскания красноярского теплосбытового подразделения Сибирской генерирующей компании Юлия Николаева рассказала о том, какие люди становятся злостными неплательщиками, и объяснила, почему ее работа — не коллекторство.

До конца 2020 года остается чуть больше месяца, а в конце года по традиции принято отдавать все долги. В красноярском теплосбытовом подразделении СГК с должниками работают специалисты отдела досудебного взыскания. Об их не всегда приятном и благодарном занятии рассказала руководитель Юлия Николаева.

— Юлия Александровна, какая часть должников компании предпочитает не доводить дело до суда?

— Если считать в процентах, то это будет 70-75%. Другими словами — трое из четверых должников. И не могу сказать, что ситуация с коронавирусом здесь как-то повлияла, до него у нас были примерно те же цифры.

Должники бывают разными. Есть категория людей, которые сами просто забывают вовремя платить за тепло. Обычно больше 2-3 месяцев просрочки у них не набегает. Таким позвонишь, напомнишь о задолженности, объяснишь про личный кабинет или мобильное приложение, и они вежливо благодарят. Потом обычно через несколько дней от них поступает платёж. Бывают, конечно, и более агрессивные люди. Читать далее