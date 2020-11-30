Дети из Красноярского края смогут побывать в Московском зоопарке

МТС и Московский зоопарк запустили творческо-образовательную программу по экологии для школьников в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». В программе примут участие дети из всех регионов страны, в том числе – из Красноярского края. Школьники смогут пройти в онлайн просветительский эко-курс. А также - побороться за возможность приехать в Московский зоопарк на научно-практический курс по сохранению исчезающих видов животных от известных ученых и исследователей.

Принять участие в проекте могут дети от шести до 14 лет. На сайте проекта «Поколение М» они смогут освоить интерактивный курс, изучить редкие виды животных и познакомиться со средой их обитания.

Чтобы закрепить полученные знания, участники применят творческие методики: создадут картины и поделки на тему экологии. Творческие конкурсы представлены в пяти номинациях: «Большие панды», «Млекопитающие», «В джунглях», «Заповедникум» и «Что такое зоопарк?». В каждой из номинаций мастера конкурса выберут лучшие работы.

Победители приедут в Московский зоопарк. Здесь они побывают в музее и познакомятся с историей зоопарка. Встретятся с кураторами европейских программ по сохранению животных, научными сотрудниками и заведующими отделов, станут частью исследовательской группы. Также ребята получат возможность оказаться «за кулисами» Московского зоопарка: попробовать себя в роли помощников кипера (сотрудника по уходу за животным), приготовить обед по специальному рациону для своего любимого животного.

Для участия в конкурсе ребятам необходимо пройти курс обучения и загрузить видеопрезентации своих работ на сайт «Поколения М» до 31 мая 2021 года.

«В Красноярском крае много талантливых ребят, и благодаря современным технологиям они могут заявить о себе в том числе и на федеральном уровне. Эти летом две красноярки прошли в финал онлайн прослушиваний ГИТИСа. Юные таланты получили возможность попробовать свои силы, получили обратную связь от профессионалов благодаря нашему проекту «Поколению М». Сейчас школьники Красноярского края могут включиться в проект экологической тематики – актуальность этого направления становится все выше. Ребята из нашего региона смогут проявить свои способности и погрузиться в исследование интереснейшей темы. Уверен, многие захотят присоединиться к этому проекту», — рассказал директор филиала МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

Все загруженные на сайт работы ребят, лайки и репосты на официальных площадках «Поколения М», будут суммированы и переведены в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль. В конце конкурсного сезона МТС перечислит собранные средства на лечение тяжелобольных детей.