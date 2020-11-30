«Одна в шоке вцепилась в меня, думал, конец»: трое школьников спасли тонущих на глазах у взрослых детей

Рискуя жизнью, трое школьников из Якутии спасли тонущих детей. Фото: ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).

Тот день – 13 июля 2020 года – для двух девчонок из села Аппаны в Якутии мог стать роковым. Стояла жара, и они решили пойти купаться на протоку Ледорезка. 12-летняя Жанна вместе с подругой Инной, та на год старше, заплыли уже далеко, но тут произошло непредвиденное…

Резко испортилась погода. Поднялся ветер, небо заволокло тучами, начался дождь. Волны, внезапно ставшие огромными, захлестывали подружек с головой. Пытались было плыть к берегу, но не пускало усилившееся течение. Девочки оказались в ловушке, бились в воде, теряли силы.

Река бушевала, люди смотрели

И все это на глазах у взрослых: у протоки отдыхали люди. Видели, что дети попали в беду, но шагнуть в воду так никто и не решился. Может быть, не умели плавать, или не были уверены, что справятся – река бушевала.

Тонущих детей спасли такие же дети - хотя рядом были взрослые. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Помогите, девочки тонут!» - отчаянный крик одной из женщин услышали трое ребят. 14-летний Женя Ефимов, Леня Куличкин, ему 16 и 17-летний Стас Чупанов тоже загорали у реки. Осознав, что стряслось, кинулись на помощь.

Первым Леня, секундой позже – Стас и Женя. Последние успели на бегу подхватить с земли спасательные круги – могут пригодиться. Даже не догадывались, что это спасет жизни всем пятерым.

Чуть не утопила спасителя

Один гребок, другой третий – плыть пришлось против волн… Когда Леня добрался до первой из девчонок, она была вне себя от страха. Что было сил, вцепилась в мальчишку. Позже он признается: думал, это все, чуть вместе не ушли под воду.

Благо к тому моменту к ним подплыли Женя и Стас со спасательными кругами. Это все и решило. Задыхаясь от ветра, борясь с волнами, подростки каким-то чудом сумели вытащить на берег обеих девчонок. Взрослые спасовали, а они смогли – потому что команда.

Команду наградили

На днях всех троих наградили памятными медалями Федерального Собрания Российской Федерации «За мужество» и подарками.

На днях всех наградили медалями за мужество. Фото: ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).

- На свете много ситуаций, когда обстоятельства становятся выше человеческих сил, и только оперативность, точность и храбрость могут спасти самое ценное – жизнь, - отметил начальник Главного управления по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В тот же день наградили еще одного героя. Вале Мищенко всего 8 лет, но он сумел спасти жизнь человека. 12 июля 2020 года отдыхал с мамой и папой на речке Кенкеме в Горном районе Якутии. Начал играть в воде с одноклассником Андреем. В какой-то миг мальчишка соскочил с надувного матраса, но попал в яму. И стал уходить на дно. Валя не растерялся, поймал его и смог вытащить из воды.

На днях всех наградили медалями за мужество. Фото: ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).

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