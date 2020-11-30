Испытано на себе: тестируем уроки «Лицея» от «Ростелекома» для школьников

«Дистанционка» стало нормой жизни школьников

Благодаря пандемии дистанционное обучение, оно же «дистанционка», оно же «дистант» стало с одной стороны, — нормой жизни школьников, с другой — большой проблемой для многих семей. Ведь зачастую без помощи взрослых осилить обучение на удаленке дети сами просто не могут. Альтернативу репетиторам-предметникам предложил образовательный сервис «Лицей» от «Ростелекома». В Красноярском крае в этом году им воспользовались 1200 школьников.

Наша редакция решила испытать сервис-помощник на себе и оценить его плюсы и минусы. «Лицей» тестируют журналист «Комсомольской правды»-Красноярск, бывший учитель географии Татьяна Аронова и десятиклассница красноярской гимназии №13 «Академ» Дарья Горячева, им помогают учителя-предметники и родители.

По каждому предмету: видеоуроки, тренажеры и конспекты

Итак, окей гугл и образовательный Сервис Лицей (lc.rt.ru) перед нами. Главная страница сразу предлагает три основные направления: школьная программа с 1-11 класс, английский язык и дополнительное развитие. Выбираешь нужный класс, интересующий предмет, нажимаешь кнопку «начать урок», - и у тебя личный помощник по «домашке». Интерфейс удобный и понятный, даже первоклашка найдет нужный ему урок. (1:0 в пользу Лицея).

Как бывший учитель, тут же выбираю любимый предмет - географию за 6 класс. Удивление первое - видеоурок длится от 5 до 15 минут, хотя если убрать все формальности с перекличкой, раздачей тетрадей и подготовкой карт во время реального урока, вполне хватит на объяснение материала. Что понравилось - на экране постоянно появляется карта, и все, что сказал учитель, ученик тут же видит на экране. Например, в теме «Топливная промышленность» - тут же появляются угольные бассейны и нефтяные базы России. А чтобы представить воочию, как идет добыча нефти – видеофильм с месторождения. – неплохо для начала.

Идем дальше. На уроке физики в 7 классе на примере футбольного мяча и перестановки мебели учитель объясняет и показывает, что такое момент силы. Тут уже эффект дополненной реальности работает. Урок начинается на футбольном поле, и можно увидеть, что от силы удара зависит скорость и дальность перемещения, а от точки приложения - направление движения мяча и именно это помогает игрокам обманывать соперников. А в конце урока учитель объясняет то же самое на примере перестановки шкафа: в какой точке и почему именно в ней надо приложить усилие, чтобы он не перевернулся – явно понятнее, чем просто зубрежка параграфов. (2:0 – в пользу Лицея).

Уроки в «Лицее» ведут 60 преподавателей высшей категории ведущих школ и вузов России, в основе - лучшие образовательные практики.

Свои плюсы на уроках истории увидела Анастасия Шайхова, победитель конкурса «Учитель года Красноярского края» в 2017 году, ныне – учитель истории гимназии №8 города Казани:

- Такие уроки позволяют не спеша, обдуманно, изучать предмет, возвращаться к тому моменту, где не все понятно. На обычном уроке в школе это невозможно, учитель не останавливается. А здесь можно поставить на паузу, что-то записать, подумать. Особенно это важно для тех детей, которым трудно воспринимать информацию с голоса. Я много видела уроков в интернете, есть с чем сравнивать. В «Лицее» они информативные, насыщенные. Но, по моему субъективному мнению, не хватает структурированности урока, хотелось бы меньше «говорящих голов» и еще большей визуализации. (2:1)

Анастасия Шайхова, победитель конкурса «Учитель года Красноярского края» в 2017 году.

Кроме видеоурока, ученики получают конспект – это одна страница с кратким содержанием урока. Очень удобно для тех, у кого хорошая зрительная память.

Проверить насколько усвоена тема можно с помощью тренажера - отвечаешь на вопросы и тут же появляется разбор задания и становится понятно, в чем была ошибка. Пройти тест можно несколько раз.

Отмечу, что тренажеры есть еще не ко всем урокам и это явный минус, но сервис постоянно дорабатывается и обновляется, по крайней мере так говорят те, кто пользуется «Лицеем» дольше, чем я. (2:2)

У нашего второго эксперта, десятиклассницы Даши Горячевой, есть подписка на «Лицей», которая открывает все уроки и задания, дает индивидуальное сопровождение для персональной «траектории обучения», помогает готовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Плюс всевозможные развивающие курсы и дополнительная информация, но о них чуть позже!

Вот что рассказала Даша:

- Плюсы уроков русского языка и математики – есть все то, что нужно и при этом очень кратко и интересно. Плюсы уроков физики и химии – лабораторные работы и опыты. В школе мы это все делаем, а во время дистанционного обучения – нет. А именно опыты помогают понять суть явлений. А еще в «Лицее» видно, сколько уроков каждой темы пройдено и какой урок ты уже смотрел (появляется надпись «Пройти урок снова»). В месяц я трачу на Лицей 199 рублей. Онлайн-курсов для школьников в интернете много, и они стоят гораздо дороже. (бесспорный балл в копилку Лицея – 3:2).

Даша Горячева: «Плюсы уроков русского языка и математики – есть все то, что нужно и при этом очень кратко и интересно»

Если у старшеклассников уроки В «Лицее» длятся 10-15 минут, то у младших школьников еще меньше, 5-8 минут, и за это время преподаватели или герои мультиков успевают объяснить самое сложное и важное.

Делимся мнением Натальи Ромашовой, мамы первоклассника из Красноярска:

- Во время дистанционного обучения у родителей очень много работы! К сожалению, дети сами не справляются, не понимают без пояснений взрослого, а мы уже и сами многое забыли. Порой ребенок получает задание от учителя, и всей семей в интернете ищем решение… «Лицей» мы тестировали два дня. Понравилось, что все темы легко объясняют и примеры понятные ребенку, очень понравился «окружающий мир», особенно урок про органы чувств - я сама заслушалась. Раздел «Развлечеба» замечательный, например, там кот объясняет из каких частей состоит слово. Если бы в мое время были такие уроки, я бы училась с удовольствием!

Маркетинг и блокчейн: за пределами учебника

Как и обещала, возвращаюсь к теме ЕГЭ И ОГЭ. Курс подготовки входит в базовый пакет за 199 рублей в месяц, и это на все предметы! «Лицей» – явная альтернатива платным репетиторам, занятия с которыми стоят совсем недешево. На курсе «Лайфхаки для успешной сдачи тестов» опытный преподаватель рассказывает о тонкостях экзаменов, учит преодолевать стресс и разбирает основные ошибки, которые допускали выпускники прошлых лет.

- Помимо школьной программы в «Лицее» море развивающих онлайн-занятий, например, «Моя профессия» поможет определиться с будущей специальностью. Здесь и фишки маркетинга и перспективы профессии программиста, - пробуй, изучай, что тебе ближе.

Для любителей цифровых технологий занятия по робототехнике, виртуальной реальности и блокчейну (основа основ криптовалют).

Освоить тонкости английского языка можно с авторским курсом «От нуля до Intermediate» для учеников 5–11 классов.

Онлайн-курс «Красивый голос» всего за неделю научит не просто петь любимые песни, а говорить красиво и легко, перестать бояться выступлений на публике.

Перечислять можно бесконечно…

Итоги тестирования «Лицея»: доступно, понятно, интересно

Вместе с экспертами мы готовы назвать преимущества «Лицея» от Ростелекома, ведь их оказалось гораздо больше чем минусов.

- Занятия доступны с любого гаджета, достаточно иметь интернет от «Ростелеком».

- Все предметы школьной программы с 1-11 класс можно найти в одном месте и в любое удобное время.

- 60 преподавателей ведущих школ и вузов России становятся вашими репетиторами.

- Сложное объясняют наглядно, просто и понятно.

- Никакой воды, все по делу.

- Занятие всегда можно повторить заново.

- Для младших классов - мультяшные герои в роли учителей и много видео.

- Для учеников средних и старших классов – максимум визуальной информации: опыты, картинки, ролики, карты, схемы.

- Длительность урока от 5 до 15 минут.

- Подготовка к ЕГЭ И ОГЭ.

- Курсы английского дополнительно к школьной программе.

- Развивающие программы для любознательных.

Как подключить «Лицей»

Бесплатно на сайте Лицея(lc.rt.ru) можно протестировать по одному уроку из каждого курса и после этого выбрать нужный пакет.

Для подключения достаточно иметь интернет от «Ростелекома», позвонить по номеру 8 800 350 03 35 и оставить заявку (подключение происходит в течение 2 минут). Вам придет смс с логином и ссылка на сайт «Лицея», - все, можно заниматься!