Тепло и снежно: расскажем, какая погода будет в Красноярске в начале декабря

Декабрь принесет с собой снегопады Фото: Мария ЛЕНЦ

Минувшие выходные в Красноярске выдались морозными. Деревья покрылись инеем и даже на окнах появились узоры. Ноябрь напоследок решил показать свой характер. Ведь даже сегодня, 30 ноября, утром было прохладно - около -21 градуса. Но днем потеплеет до -9 градусов. К ночи столбики термометров опустятся до -11 градусов и начнется снегопад, который зарядит на всю неделю.

Специалисты красноярского Гидрометцентра рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск, какой будет первая неделя зимы.

Деревья в инее Фото: Мария ЛЕНЦ

Итак, чем удивит нас декабрь?

Во вторник, 1 декабря, днем будет -8 градусов, в темное время суток около -13 градусов.

В среду, 2 декабря, -10, в темное время суток -14 снегопад прекратится, а также возьмет паузу на четверг. 3 декабря ожидается -9 днем, к ночи похолодает до -15 градусов и снова повалит снег.

В пятницу, 4 декабря, -10 в дневные часы и -14 ночью, все время будет идти снег.

Морозы отступят Фото: Мария ЛЕНЦ

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, на выходных, 5 и 6 декабря, до -10 градусов днем, снежно. В ночные часы снегопад прекратится и до -14 градусов.

Более подробно о прогнозе погоды на декабрь 2020 года, а также о рисках ЧС «Комсомолке» 1 декабря расскажут специалисты красноярского Гидрометцентра и специалисты МЧС по Красноярскому краю. Следите за нашими новостями.