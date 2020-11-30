Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 30 ноября 2020: заболели COVID-19 уже более 35 тысяч человек

Число заболевших и выздоровевших сравнялось Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным регионального Управления Роспотребнадзора на утро 30 ноября 2020 года в Красноярском крае всего 35898 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки зарегистрировано 335 новых случаев, выздоровели 335 пациентов, умерли 25.

Темп прироста за сутки – 0,9 процентов.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 11023 человек(+912 за последние сутки).

Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 656 человек.

Проведено тестов на коронавирус всего 1768962 (+15377 за последние сутки).

- Красноярский край поднялся на одну позицию в списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, он на 8 месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. - Прирост заболевших продолжает превышать 330 человек в сутки.

Тем временем в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом напомнили, что томография легких не является обязательным обследованием при covid-19. Это обследование назначается строго по показания лечащего врача. Поэтому самостоятельно записываться на КТ не рекомендуется.