Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 29 ноября 2020: в Норильске зафиксировали резкий рост заболевших – 51

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 29 ноября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация о коронавирусе в Красноярске и крае на 14 часов 29 ноября. Всего на этот момент зафиксировано 35 898 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 335 случаев. Темп прироста за сутки показывает понижение – 0,9 %, тогда как накануне был 1,0 %. При этом в списке регионов страны по количеству выявленных случаев край поднялся на одну позицию вверх и теперь находится на 8 месте.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Но обратите внимание, что в него не входят два закрытых города – Железногорск и Зеленогорск.

Распределение по городам и районам

В краевом центре за минувшие сутки выявлено 83 новых случая заболевания, в Норильске резкий рост – 51 случай, в Ачинске 23. В Минусинске – 13 в Дивногорске – 12. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 11 023 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 912. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 656. Проведено тестов на коронавирус всего 1 768 962, из них за последние сутки 15 377.

Число выздоровевших сравнялось с количеством инфицированных - 335 пациентов выписаны из стационаров. Количество летальных исходов – 25 за сутки.