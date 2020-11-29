Губернатор Красноярского края вручил многодетным матерям почетные знаки «Материнская слава». Фото: пресс-служба правительства края

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В преддверии этого праздника губернатор Красноярского края встретился с многодетными матерями, которые специально приехали на торжество из Минусинского, Тюхтетского, Уярского, Березовского, Тасеевского и Каратузского районов. Мамам Александр Усс вручил почетные знаки края «Материнская слава». Помимо этого, почетной грамотой губернатора удостоены главы семейств, в которых воспитывается семь и более детей.

- Нет на земле ничего более важного, почетного и значимого, чем миссия матери и миссия сохранения семьи, ее создания, продолжения человеческого рода. Хочу поблагодарить вас за то благородное дело, которому вы служите, и пожелать нашей огромной красноярской семье, большой и единой, и каждому из вас благополучия, здоровья и оптимизма, – сказал Александр Усс.

Добавим, что впервые награждение почетным знаком «Материнская слава» состоялось в 2007 году. За эти годы его удостоены 247 жительниц Красноярского края.

В рамках национального проекта «Демография» в регионе действует несколько программ социальной поддержки семей с детьми и престижа материнства. Единовременное пособие для матерей, награжденных знаком «Материнская слава» составляет пока 15,8 тысяч рублей. Александр Усс предложил увеличить размер единовременного материального вознаграждениям до 100 тыс. рублей. Соответствующий законопроект подготовлен правительством края и в ближайшее время поступит на рассмотрение в Заксобрание. Кроме того, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут получить выплату на приобретение жилья.