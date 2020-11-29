Коронавирус в Красноярске, последние новости на 29 ноября 2020: за сутки скончался 21 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

На утро 29 ноября статистика по коронавирусу в Красноярске и крае выглядит следующим образом. Зарегистрировано всего 35 563 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 333 случая. Темп прироста за сутки – 0,9 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального Роспотребнадзора. Обратите внимание, что в эту статистику не включены закрытые города

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 10 767 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 902. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 689. Проведено тестов на коронавирус всего 1 753 585, из них за последние сутки 16 047. Выздоровели 27 995, за сутки 332, скончались 1070, за сутки 21.

Воскресной информации по Железногорску нет. А вот в Зеленогорске всего заболевших 2 597 человек, за сутки 53. Выздоровели всего 1 210, за сутки 24. И количество летальных исходов всего 22. На самоизоляции находятся 947 человека.