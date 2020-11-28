Зрелищное авиашоу с участием 300 дронов устроили в Красноярске

Зрелищное авиашоушоу с участием 300 дронов устроили в Красноярске.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Феерическое авиашоу с участием 300 дронов прошло в Красноярске. Его устроила на церемонии закрытия Всероссийского научного фестиваля компания «Геоскан».
Подготовка к авиашоу.
Фото: Мария ЛЕНЦ
- Это было нечто! – рассказывают очевидцы. – Сотни светящихся беспилотников, как звезды, взмыли в небо над «Пирамидой» СФУ. И на глазах у публики выстраивались во всевозможные фигуры высшего пилотажа - молекулу, логотип фестиваля NAUKA 0+…
Правда, сегодня, 28 ноября, над городом висит дымка, так что видимость была не лучшей. И тем не менее шоу удалось – смотрите лучшие кадры от фотокорреспондента «Комсомольской правды – Красноярск» Марии Ленц.
Сотни дронов сразу.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Беспилотники готовы!
Фото: Мария ЛЕНЦ
Светятся, как звезды.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Скоро в небо.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Красота!
Фото: Мария ЛЕНЦ
Беспилотники запускали на закрытии фестиваля науки в СФУ.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Летательные аппараты выстраивались в фигуры высшего пилотажа.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Авиашоу над Пирамидой СФУ.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Рассыпались, как звезды.
Фото: Мария ЛЕНЦ
А вот как они управляются.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Видимость сегодня не лучшая, но тем не менее шоу удалось.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Были и такие зрители.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Зрелище впечатляет.
Фото: Мария ЛЕНЦ