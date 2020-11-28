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Общество

Зрелищное авиашоу с участием 300 дронов устроили в Красноярске

Беспилотники «чертили» в небе над СФУ причудливые фигуры
Ася ЖУКОВА
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Зрелищное авиашоушоу с участием 300 дронов устроили в Красноярске.

Зрелищное авиашоушоу с участием 300 дронов устроили в Красноярске.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Феерическое авиашоу с участием 300 дронов прошло в Красноярске. Его устроила на церемонии закрытия Всероссийского научного фестиваля компания «Геоскан».

Подготовка к авиашоу.

Подготовка к авиашоу.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Это было нечто! – рассказывают очевидцы. – Сотни светящихся беспилотников, как звезды, взмыли в небо над «Пирамидой» СФУ. И на глазах у публики выстраивались во всевозможные фигуры высшего пилотажа - молекулу, логотип фестиваля NAUKA 0+…

Правда, сегодня, 28 ноября, над городом висит дымка, так что видимость была не лучшей. И тем не менее шоу удалось – смотрите лучшие кадры от фотокорреспондента «Комсомольской правды – Красноярск» Марии Ленц.

Сотни дронов сразу.

Сотни дронов сразу.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Беспилотники готовы!

Беспилотники готовы!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Светятся, как звезды.

Светятся, как звезды.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Скоро в небо.

Скоро в небо.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красота!

Красота!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Беспилотники запускали на закрытии фестиваля науки в СФУ.

Беспилотники запускали на закрытии фестиваля науки в СФУ.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Летательные аппараты выстраивались в фигуры высшего пилотажа.

Летательные аппараты выстраивались в фигуры высшего пилотажа.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиашоу над Пирамидой СФУ.

Авиашоу над Пирамидой СФУ.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Рассыпались, как звезды.

Рассыпались, как звезды.

Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот как они управляются.

А вот как они управляются.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Видимость сегодня не лучшая, но тем не менее шоу удалось.

Видимость сегодня не лучшая, но тем не менее шоу удалось.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Были и такие зрители.

Были и такие зрители.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Зрелище впечатляет.

Зрелище впечатляет.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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