Зрелищное авиашоу с участием 300 дронов устроили в Красноярске

Зрелищное авиашоушоу с участием 300 дронов устроили в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Феерическое авиашоу с участием 300 дронов прошло в Красноярске. Его устроила на церемонии закрытия Всероссийского научного фестиваля компания «Геоскан».

Подготовка к авиашоу. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Это было нечто! – рассказывают очевидцы. – Сотни светящихся беспилотников, как звезды, взмыли в небо над «Пирамидой» СФУ. И на глазах у публики выстраивались во всевозможные фигуры высшего пилотажа - молекулу, логотип фестиваля NAUKA 0+…

Правда, сегодня, 28 ноября, над городом висит дымка, так что видимость была не лучшей. И тем не менее шоу удалось – смотрите лучшие кадры от фотокорреспондента «Комсомольской правды – Красноярск» Марии Ленц.

Сотни дронов сразу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Беспилотники готовы! Фото: Мария ЛЕНЦ

Светятся, как звезды. Фото: Мария ЛЕНЦ

Скоро в небо. Фото: Мария ЛЕНЦ

Красота! Фото: Мария ЛЕНЦ

Беспилотники запускали на закрытии фестиваля науки в СФУ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Летательные аппараты выстраивались в фигуры высшего пилотажа. Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиашоу над Пирамидой СФУ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Рассыпались, как звезды. Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот как они управляются. Фото: Мария ЛЕНЦ

Видимость сегодня не лучшая, но тем не менее шоу удалось. Фото: Мария ЛЕНЦ

Были и такие зрители. Фото: Мария ЛЕНЦ