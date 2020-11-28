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«Не могу в ней сидеть!»: полицейские выпроводили депутата за отказ правильно надеть маску

Скандал произошел прямо на заседании горсовета Зеленогорска Красноярского края
Ася ЖУКОВА
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Депутат горсовета Зеленогорска Станислав Колосков отказался надеть маску на нос. Фото: стоп-кадр видео интернет-ресурса Inside. Зеленогорск изнутри.

Депутат горсовета Зеленогорска Станислав Колосков отказался надеть маску на нос. Фото: стоп-кадр видео интернет-ресурса Inside. Зеленогорск изнутри.

Скандалы с безмасочниками сотрясают соцсети едва ли не каждую неделю: одного заковали в наручники прямо в магазине, другого вытолкали из автобуса сами пассажиры. Тут – совсем другое дело: маску отказался надевать правильно Станислав Колосков, депутат горсовета (в Зеленогорске Красноярского края). Мэру пришлось вызывать полицию, чтобы выпроводить его с заседания.

Впрочем, не будем забегать вперед. Ситуация с распространением коронавируса в Красноярске и крае (Зеленогорск не исключение) продолжает оставаться напряженной. На заседании шла речь как раз об этом.

«Проходит проверка общественных мест, - информировал собравшихся мэр Михаил Сперанский. – На нарушителей составили 80 протоколов. Они будут привлечены к ответственности, оштрафованы».

(На кадрах видео, опубликованных интернет-ресурсом «Inside. Зеленогорск изнутри», видно: и сам глава, и все остальные сидят в масках).

И тут неожиданный поворот – мэр обрывает себя слове и обращается к депутату от КПРФ Станиславу Колоскову:

«Большая просьба, Станислав Иванович, наденьте, пожалуйста, маску. Если вы себя плохо чувствуете, надо обратиться к врачу. Я сейчас очень волнуюсь, потому что нахожусь в противоречивой ситуации: присутствую при нарушении и не отреагировать не могу. Не хочу, чтобы меня вынудили пригласить сюда полицию, устраивать цирк».

Но все-таки пришлось.

- Считаю, что не могу в ней сидеть, - невозмутимо откликнулся парламентарий. – Я не могу – задыхаюсь, за мое здоровье вы платить не будете.

- Я вас прошу надеть маску, - настаивает глава.

- Давайте прекратим дискуссию. Я физиологически не могу – задыхаюсь, - также безэмоционально продолжает депутат.

- Я вас услышал.

- Пожалуйста, приглашайте прокурора!

- Я попрошу вызвать наряд полиции, - не выдерживает мэр.

- Вызывайте!

В итоге словесная «дуэль» окончилась фарсом: неуступчивого депутат вывели с заседания полицейские. Поскольку в Красноярском крае, как и везде, строгий масочный режим, за его игнорирование Станиславу Колоскову грозит штраф – до 30 тысяч рублей.

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