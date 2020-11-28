Коронавирус в Красноярске, последние новости на 28 ноября 2020: преодолена планка в 35 тысяч заболевших

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 28 ноября 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о ситуации с распространением коронавируса в Красноярске и крае на 28 ноября 2020 года: преодолен порог в 35 тысяч заболевших.

Данные о приросте в сутки. Фото: ИЦК.

По данным оперативного штаба, за весь период пандемии диагноз ковид подтвердили у 35 563 человек (+333 за сутки). Врачи вылечили 27 995 (+332 за сутки). Спасти не удалось 1070 (+21 за сутки).

- Красноярский край остается в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, - сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Регион преодолел планку в 35 тысяч заболевших.

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