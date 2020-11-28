Кому горе, кому нажива: красноярские полицейские попались на сливе данных об умерших

Ритуальщики выезжали по адресам, слитым полицейскими, и "обрабатывали" родственников умерших. Фото: Мария ЛЕНЦ

Шокирующая история в Красноярске: сотрудники полиции (теперь уже, конечно, бывшие) попались на продаже ритуальщикам информации об умерших. И совсем скоро пойдут под суд за взятки, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Вот как все было. Под подозрение силовиков попали оперативный дежурный и его помощник одного из отделов МУ МВД «Красноярское» в Свердловском районе.

Как пояснили в СК, полицейские связались с управляющим компанией, предоставлявшей ритуальные услуги. И с марта 2018-го по август 209-го, находясь на суточных дежурствах, получали информацию о смерти жителей района и тут же сливали адреса «похоронщикам» - по мессенджерам.

Представители фирмы оперативно «окучивали» скорбящих родственников. Если те подписывали договор, полицейским уходил гонорар – по 1-2 тысячи рублей за адрес. Так почти за полтора года им удалось «заработать» по 65 тысяч рублей и 53 тысячи рублей, соответственно.

Все скрылось благодаря работе отдела собственной безопасности полиции. Подозреваемые сразу же были уволены - за поступок, порочащий честь сотрудника МВД. Руководителей привлекли к ответственности...

На самих экс-полицейских завели уголовное дело по статье «Взятка», а на их делового «партнера» - по статье «»Дача взятки в значительном размере». Расследование уже завершено, дело направлено в суд. Если вина будет доказана, фигурантам могут грозить реальные сроки.

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