Пьяный дебошир устроил скандал в аэропорту Норильска и угрожал бутылкой виски сотрудникам безопасности

В аэропорту Норильска авиадебошир разбил бутылку дорогого виски. Стоп-кадр видео

- Взорву вас всех! Мало не покажется!

Молодой человек хватает литровую бутылку дорогого виски. И сначала замахивается бутылкой на сотрудницу аэропорта, а затем со всего маху бросает на пол. Стекло разбилось, брызги алкоголя разлетаются вокруг... Для классики жанра не хватает, чтобы гневный пассажир потопал ногами и погрозил всем кулаком.

Но этого не последовало, потому что сотрудницы службы безопасности аэропорта уже по рации вызывали на подмогу коллег из линейной полиции. И к тому времени, когда полицейские появились в зоне предполетного контроля, произошла поразительная метаморфоза: вместо буйствующего молодчика на них смотрел вполне мирный и обиженный гражданин. Он уже смекнул, что погорячился. Да и перед мужчинами в униформе лучше все-таки не показывать свой воинственный нрав.

Судя по всему, сотрудницы аэропорта нарушили планы пассажира продегустировать виски во время полета. Стоп-кадр видео

- Она 7 тысяч стоит, - упрекает он.

- Почему вы разбили ее?

- Потому что вы не хотели пропускать меня...

- Если сейчас вы не проходите со мной в дежурную часть, я применяю в отношении вас физическую силу...

Не успел полицейский закончить фразу, как молодой человек подхватывает свою сумку:

- Пойдемте.

Правда, убирать осколки бутылки за собой он отказался. После оформления протокола для него к главному выходу подали персональный «Уазик» с мигалками и увезли в город на разборки.

К приходу линейных полицейских от буйства не осталось и следа. Стоп-кадр видео

Такая вот история с буйным пассажиром произошла в аэропорту Норильска. В пресс-службе МВД России рассказали, что вспыльчивый молодой человек – 24-летний житель Красноярска. К слову, уже ранее уже судимый. Он планировал вылететь из Северного города домой, купил несколько бутылок виски и собирался провести их в своей сумке, в ручной клади.

Сотрудницы службы безопасности, проводившие предполетный досмотр пассажиров, ему пояснили, что это запрещено правилами перевозки. Посоветовали переложить бутылки в багаж, пока есть время. Ему такая идея не понравилось. От него уже исходил запах алкоголя, вероятно он планировал во время 2,5-часового полета на высоте 9 тысяч метров продолжить дегустацию виски. И когда понял, что девушки рушат его планы, взорвался в гневе.

Какое наказание за это последует? Авиадебошир может отделаться солидным штрафом, а может и провести под арестом до 15 суток. К слову, представитель авиакомпании отказал гражданину в перевозке, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.