ДТП в Ермаковском районе Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Сегодня днем, 27 декабря, на юге Красноярского края столкнулись два автомобиля марки «Фольксваген» - «Пассат» и «Тигуан». Это случилось на 528-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей», на территории Ермаковского района, между республиками Хакасия и Тува.

Предварительные подробности ДТП рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД по Красноярскому краю. Информация об аварии поступила районным госавтоинспекторам в 15:20 часов. На место прибыли все экстренные службы – спасатели, полиция, скорые. Один человек погиб, еще семь получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в районную больницу.

Удалось установить, что одна из иномарок выехала на встречную полосу. Но какая именно – пока доподлинно неизвестно, нужно будет выяснять. Удар был такой силы, что одна машины вылетела с дороги на обочину, другая с сильно поврежденной передней частью остановилась посреди дороги. На месте работает оперативная группа, препятствий для движения транспорта нет.