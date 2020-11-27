Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 27 ноября 2020 года: за сутки в Железногорске прибавилось 138 новых больных

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 27 ноября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация от оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в Красноярске и крае на 14 часов 27 ноября. Сразу обращаем ваше внимание, что в общую сводку не входят показатели двух закрытых городов – Зеленогорска и Железногорска, информация по ним идет напрямую в ФМБА.

Итак, в крае зарегистрировано всего 35 230 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе последние сутки добавились 336 новых случаев заболевания. При этом край не поменял позиции и остается на девятом месте первой десятки регионов в стране.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке краевого управления Роспотребнадзора. Темп прироста за сутки – 1,0 %. В Красноярске – 82 новых случая, на втором месте по суточному росту Норильск – 38 случаев. На третьем оказался Назаровский район – 19 случаев. В Ачинске 18 и в Канске 16.

Распределение по городам и районам края

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 10 554 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 851, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 627. Проведено тестов на коронавирус всего 1 737 538, из них за последние сутки 15 568. Количество выздоровевших всего 35 230 человек, за сутки – 333. Количество погибших очень высокое – за сутки 24 человека скончались, а всего 1 049.

Теперь что касается закрытых городов. Железногорск – 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выздоровели 95 пациентов. На домашний карантин направлены 89 железногорцев, 80 человек его уже завершили. Всего в Железногорске 3512 лабораторно подтвержденных случаев заражения Covid-19, из них 2640 пациентов выздоровели. В Зеленогорске 67 случаев заболевания за сутки, а всего 2 544. Выздоровели 21 человек, всего 1 186. И один пациент скончался, таким образом, количество жертв коронавируса здесь составило 22 человека. На самоизоляции находятся 909 человек.