Алексей Додатко провел прием граждан в Емельяново и передал волонтерскую помощь районной больнице

В преддверии дня рождения «Единой России», которое состоится 1 декабря, секретарь Красноярского регионального отделения партии Алексей Додатко сегодня провел прием граждан в пгт. Емельяново и вместе с партийными волонтерами посетил районную больницу. Единороссы привезли врачам наборы продуктов к чаю, а также передали специальные кварцевые лампы закрытого типа. Лампы приобрел для врачей депутат Государственной думы Петр Пимашков в рамках работы волонтерского центра партии.

«Рециркуляторы будут обеззараживать воздух в помещениях, где работают врачи и находятся пациенты. Эти лампы способны работать непосредственно в присутствии людей в помещении, его не нужно покидать, чтобы обеззаразить воздух. Лампы абсолютно безопасны для глаз благодаря специальному пластику. Огромное спасибо «Единой России», - отметил главный врач больницы Валерий Кожухов.

В рамках рабочего визита в больницу Алексей Додатко также вручил медаль заслуженному волонтеру, проживающему здесь – Светлане Ефимовой. Она является руководителем благотворительного фонда и начала помогать землякам еще весной, а теперь получила благодарность и медаль от президента.

После посещения больницы секретарь реготделения партии провел прием граждан и встречу с партийным активом Емельяновского района. Вместе с неравнодушными жителями и однопартийцами Алексей Додатко обсудил насущные проблемы территории. В их числе - ремонт школы в селе Еловое, проблемная ситуация, связанная с запретом строить объекты, в том числе социальные, на территории района из-за близости к аэропорту, отсутствие электрической подстанции в микрорайоне для многодетных семей, вопросы партийного строительства и другие.

«Первое декабря – день образования партии «Единая Россия», и по этому случаю мы проводим уже традиционную неделю приема граждан, когда помимо наших обычных общественных приемных в офисах местных отделений партии, открываются еще и дополнительные приемные в сельсоветах, в различных социальных учреждениях. Таким образом, мы можем сделать более доступным процесс обращения людей к нашим депутатам, к партии. В зависимости от обстановки в территории, мы организуем площадки тематических приемов по вопросам пенсионного обеспечения, социальных выплат, ЖКХ и т.д. Фактически в течение этой приемной недели в крае будет действовать около двух тысяч таких площадок. Люди часто обращаются в партию, когда не могут оперативно решить свои вопросы, что называется, на местном уровне. Как правило, человек проходит все известные ему инстанции, и не получает нужного ему ответа. Часто человек просто не может разобраться, как ему действовать в той или иной ситуации. Поэтому мы подключаемся к тому, чтобы решать такие вопросы», - отметил Алекесй Додатко.