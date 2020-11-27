Выбираем местное. Как понять, что продукт произведен в Красноярском крае?

В ноябре товары местных производителей дополнительно выделили на полках в 17 гастрономах «Красный Яр» и 26 супермаркетах Командор. В этих магазинах появилась дополнительная навигация, которая позволяет максимально быстро сориентироваться и найти продукты от местных производителей. В местных сетях представлено более 600 товаров со знаком качества «Одобрено Енисейский Стандарт» - это молочная продукция, сладости, хлеб, мука, рыба, вода, овощи.

На сегодняшний день ТОЛЬКО в местных торговых сетях можно встретить такое разнообразие ассортимента местных, свежих и натуральных продуктов.

Сертификацию «Енисейского стандарта» производители проходят добровольно, подтверждая стандарты качества, чтобы доказать, что их товар произведен из местного сырья и состав на этикетке соответствует заявленному.

Ассоциация «Енисейский стандарт» заказала независимый опрос покупателей, по данным исследования покупатели отмечают, что продукты, отмеченные знаком качества «Одобрено Енисейский стандарт» — это качественные товары местного производства, которые нравятся именно из-за своей натуральности и экологичности.

Председатель ассоциации Игорь Домнин: «Для нас очень важный параметр, объективные исследования и понимание, как реагируют покупатели на продукты местных производителей, насколько нам доверяют и выбирают.

Подобные опросы мы делаем на протяжении трех лет и я могу сказать, что динамика положительная. Сегодня около 72% красноярцев знают, что такое региональный знак качества «Одобрено Енисейский стандарт». Буквально несколько лет назад никто вообще не понимал что это такое и зачем он вообще нужен.

Более того, при покупках, люди ориентируются именно на эту маркировку и отдают предпочтение продуктам с «зеленой шишкой». Еще один важный параметр - 97 процентов покупателей отмечают, что удовлетворены качеством местных продуктов».

В свою очередь представители торговых сетей отмечают, что покупка товаров, отмеченных знаком качества растет. Директор по маркетингу сети гастрономов «Красный Яр» Виктор Бахов: «Даже за такой небольшой срок после запуска проекта с сентября по ноябрь мы видим прирост в количестве покупок. Да, он, может быть не взрывной, примерно по проценту в месяц, но тем не менее это рост, что в текущих условиях, я имею ввиду коронавирусную инфекцию, является очень важным.

К примеру, в наших торговых сетях покупают 8 тысяч литров молока в день, выделенных знаком качества «Одобрено Енисейский стандарт». Если говорить о ТОП-3 продаж товаров от местных производителей, то на первом месте как раз молочка, второе место - хлеб и на третьем месте - сыры.

На сегодняшний день оформлены уже все гастрономы, расположенные в Красноярске, мы уже начали выделять эти товары на полках и в других городах, в частности, Сосновоборске и Емельяново».

Вот несколько простых советов, как найти на полке вкусный и натуральный товар от местных производителей:

1. Обращайте внимание на полки, где есть товары от местных производителей, размещен знак, на котором изображена зеленая шишка с надписью «Одобрено Енисейский стандарт».

2. На этикетке товара также есть фирменное изображение зеленой шишки, найти его довольно просто.

Продукцию, отмеченную знаком качества «Одобрено Енисейский стандарт» покупатели могут найти в гипермаркетах «Аллея», супермаркетах «Командор» и гастрономах «Красный Яр».