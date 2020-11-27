В Красноярском крае подвели итоги конкурса "Открытка для мамы"

В Красноярском региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги краевого конкурса детских рисунков «Открытка для мамы».

День матери отмечается в России с 1998 года. Этот праздник всегда приходится на последнее воскресенье ноября. Вот уже много лет партия «Единая Россия» выпускает к празднику поздравительные открытки. Открытки получают дети в младшей школе и детских садах, раскрашивают, подписывают, а в праздник - дарят мамам. Сюжеты для открыток партийные активисты всегда придумывали сами. А в этом году обратились за помощью в подборе сюжета для открытки к детям. В Красноярском крае прошел конкурс «Открытка для мамы». 156 разнообразных работ из Красноярска, Ачинска, Иланска, Шушенского, Назарово просмотрела конкурсная комиссия. Победители и лауреаты конкурса получили денежные призы, подарки и дипломы. А все, без исключения, конкурсанты, получили дипломы участников, которые также изготовлены с использованием элементов конкурсных работ.

Самое большое количество работ на конкурс поступило из Ленинского района Красноярска – более 80 детей из трех учебных заведений стали участниками конкурса, шестеро из них стали победителями, призерами и лауреатами. Авторов лучших работ вместе с мамами пригласили в местное отделение партии «Единая Россия». Секретарь местного отделения партии Ленинского района Красноярска, депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Фокин вручил памятные призы и подарки детям, поблагодарил родителей:

«Конкурс состоялся, работы победителей мы взяли в нашу открытку. Уверен, такие конкурсы крайне необходимы, особенно в условиях пандемии, дистанционного обучения и ограничительных мероприятий, когда дети ограничены в общении. Важно, что дети развивают свои навыки, реализуют себя. Ленинский район очень богат талантливыми детьми. Наши жители всегда активно участвуют в жизни района и города. Я считаю, что Ленинский район - не окраина, а начало города Красноярска. Наши школьники талантливы в разных сферах. Мы ими гордимся, в конкурсе «Открытка для мамы» таких результатов не добился ни один другой район Красноярска и ни один город края. Ребятам хочу пожелать, чтобы они берегли своих мам – самое дорогое, что есть у человека, относились к ним с уважением и любовью. А мамам, не только настоящим, но и будущим, здоровья, благополучия, тепла».

Украсил партийную открытку и рисунок восьмилетнего Захара Дербака. Он рассказал, что уже три года занимается рисованием, при подготовке рисунка вдохновлялся природой и своей семьей. В будущем мальчик мечтает стать инженером. Своей маме пожелал, чтобы все ее мечты сбывались.

Всего на конкурс поступило 156 работ из Красноярска, Ачинска, Иланска, Шушенского, Назарово просмотрела конкурсная комиссия. 50 тысяч открыток с рисунками победителей разлетелись по всему Красноярскому краю – в каждом городе, поселке, деревне их вручат самым лучшим людям - мамам.