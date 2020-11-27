Коронавирус в Красноярске, последние новости на 27 ноября 2020: суточный антирекорд поставил Железногорск – 147 заразившихся

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 27 ноября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация по коронавирусу в Красноярске и крае на утро 27 ноября выглядит следующим образом. По данным оперативного штаба зарегистрировано всего 34 894 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 334 случая заболевания. Темп прироста за сутки – 1,0 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального Роспотребнадзора. (Туда не входит информация по закрытым городам Железногорску и Зеленогорску). Больше всего новых заразившихся в Красноярске – 78 (всего 12 871). В Ачинске – 21, в Норильске 25, Минусинске – 17, в Уярском районе – 19, в Саянском районе – 16, в Туруханском – 14.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 10 330 человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 833. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 642. Проведено тестов на коронавирус всего 1 721 970, из них за последние сутки 16 448.

Выздоровевших – всего 27 330 человек, за сутки – 330. Погибших всего 1025 человек, за сутки плюс 25.

И статистика закрытых городов. В Железногорске зафиксировано 147 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего 3 374. За последние сутки выздоровели 124 пациента, всего 2 545. В Зеленогорске всего 2477 заболевших, за сутки 100. Выздоровели 1165, за сутки 75. Погибших уже 21 человек.