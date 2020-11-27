Обедать – можно учиться – нельзя: красноярские родители недовольны, что детей заставляют прийти в школу на обед

Красноярские родители недовольны, что детей заставляют прийти в школу на обед Фото: Мария ЛЕНЦ

«Уважаемые родители детей, которые питаются льготно. С завтрашнего дня ваши дети должны будут приходить в школу с 11 до 13 часов, чтобы покушать. Занятий по-прежнему не будет, обучение дистанционно» - такое послание в родительском чате получила многодетная красноярская мама. И опешила, как так? Трое ее детей сейчас учатся дистанционно, из соображений безопасности. Иными словами: сидите дома, чтобы не заразиться коронавирусом. Но при этом будьте добры, каждый будний день приходите в школу, чтобы покушать. Где логика?

Женщина добавила, что пыталась что-то выяснить у классного руководителя и директора школы, те пожимают плечами: «Это не к нам, это решение было принято сверху – в управлении образования или даже в министерстве. Наша обязанность – только уточнить списки и организовать информирование родителей».

Тогда кому можно задать эти вопросы? Разбираемся по каждому.

Кто принял такое решение

Заместитель министра образования края Наталья Анохина пояснила – они не причем. Задача минобра – обеспечивать поступление денег из краевого и федерального бюджета на питание школьников льготных категорий. И следить за их целевым использованием. А вот в какой форме они будут освоены – решается на уровне муниципалитета. Управление образования Красноярска решило так: будут кормить льготников в столовых.

А что же в других городах и поселках? Смотрим статистику: во многих районах показатели по коронавирусу стабильно низкие. Там дети ходят в школу в обычном режиме. И такого вопроса с питанием, как в краевом центре, там попросту не стоит.

Если ребенок не приходит обедать в школу, куда уходят выделенные на него деньги?

Если ребенок не приходит обедать и уведомляет об этом, деньги на него вообще не выделяются. Чиновники подчеркивают: это – целевые деньги, их нельзя выдать на руки.

Почему нельзя было сформировать продуктовые наборы, как весной?

Действительно, почему? Ведь большинству родителей понравилось и количество продуктов в наборах, и качество, и ассортимент. Там были крупы, макароны, сгущенка, чай, сахар, конфеты, консервы и другое.

А потому что весной объявляли режим полной самоизоляции по всей стране. Школы были закрыты для посещения. Во всей стране стали формировать и выдавать продуктовые наборы школьникам-льготникам. Где-то лучше, где-то хуже, но красноярцам по большому счету грех было жаловаться. Сейчас иначе: отправлять или нет классы на дистанционное обучение, решают на уровне региональной власти.

- Мы хотим закрепить возможность обязательного получения продуктовых наборов для детей на местном законодательном уровне. Предложение вынесено на рассмотрение депутатам Законодательного собрания. Это поможем нам исключать подобные оказии, - прокомментировала замминистра образования края Наталья Анохина.

Если дети придут в школу на обед, они пересекутся с теми, кто учится. В чем тогда смысл дистанционки?

Во-первых, на дистанционку перевели в основном средние и старшие классы. Начальные классы все учатся в школе. Им всем, кстати, полагается бесплатное питание за счет бюджета. Во-вторых, руководство школ должно развести потоки, чтобы дети не пересекались.

- Это дело техники и управленческих мероприятий по соблюдению Санитарных норм и правил. Детей льготных категорий в каждой школе немного – от 20 до 50 человек. Для них определено время приема пищи, оно не должно совпадать со временем учебного процесса, – прокомментировала Татьяна Ситдикова, руководитель управления образования Красноярска.

Почему родителей заставляют писать отказ, если они не согласны

Деньги выделяются каждой школе по количеству детей-льготников. Если их числится 20, значит, выделят на 20 детей, и готовится 20 порций. А если кто-то из детей не пришел – куда идет несьеденная порция? Куда вообще идет все то, что дети оставляют на тарелках? Вот из таких соображений – чтобы не выбрасывать еду – родителей и просят сообщать о своем решении: казенные деньги вообще-то счет любят. А если кому-то из родителей это не нравится, может, им просто недостаточно объяснили?

Отказ написал – льготу потерял?

Совсем нет, уверяют в управлении образования. Сейчас рассматривается только период, когда школьники переведены на дистанционное обучение. Когда он закончится, не нужно будет собирать вновь документы и подтверждать свое право на льготное питание – все данные уже занесены в электронную базу.