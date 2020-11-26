В Красноярске убийца матери и жены приговорен к пожизненному заключению

Этот человек больше не выйдет на свободу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 26 ноября, Красноярский краевой суд вынес приговор красноярцу, обвиняемому в двойном убийстве самых близких ему людей.

Напомним подробности этой страшной истории. В июле 2018 года 50-летний житель Красноярска Валерий Мисюра ударил кулаком в грудь свою жену, сломал ей ребра, повредил плевру и легкие. Он был пьян. И удар оказался настолько сильным, что женщина скончалась на месте. Ее тело он расчленил, вывез на дачный участок и закопал. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили останки только через год.

А при обыске в квартире Мисюры в морозильной камере нашли фрагменты другого тела. Это была его мать. К моменту смерти она находилась в беспомощном состоянии, сопротивляться сыну не могла.

Приговор краевого суда таков: Валерий Мисюра признан виновным в смерти двух человек и приговорен к пожизненному лишению свободы с содержанием в исправительной колонии особого режима.

К этой страшной истории остается добавить только то, что это не первое его убийство. В 2003 году он уже был осужден за убийство сожительницы, совершенное при таких же обстоятельствах.