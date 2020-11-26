Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 26 ноября 2020 года: смертность растет, за сутки умерли 25 человек

Массовая вакцинация может начаться в начале 2021 года. До этого времени каждый из нас в опасности. Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным на 14 часов 26 ноября в Красноярском крае зарегистрировано всего 34894 случая заражения, в том числе за последние сутки 334. Выздоровели за это время 27330 человек, в том числе 330 за последние сутки. Умерли 1025 человек. Последние дни количество умерших за одни сутки увеличивается, если летом это было 5-10 человек за сутки, то сейчас эта цифра выросла до 25.Темп прироста за сутки – 1,0%. Проведено тестов на коронавирус всего 1 721 970, из них за последние сутки 16 448.

Под наблюдением 10 330 человек (+833 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 642 человека.

Динамика распространения коронавируса в регионе за минувшие сутки Фото: ИЦК

- Красноярский край вновь опустился на одну позицию, оставаясь в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Край на 9-м месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. – Прирост заболевших продолжает превышать 330 человек в сутки. Сегодня в регионе выявлено на 1 случай коронавирусной инфекции больше, чем днем ранее - 334 человека заболели. Число выздоровевших почти сравнялось с количеством инфицированных - 330 пациентов выписаны из стационаров, на 4 меньше, чем днем ранее. Количество летальных исходов - 25 за сутки.

Данные оперштаба Красноярского края по ситуации с коронавирусом

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 25 487 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 511 (21,6%) без клинических проявлений. Подтверждено 524 летальных случая

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Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.