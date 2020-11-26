Одно из крупнейших добывающих предприятий Хакасии мигрировало в облако МТС

Дата-центр «Авантаж»

МТС сообщает о реализации проекта по переводу одного из крупнейших добывающих предприятий региона УК «Разрез Майрыхский» в облако провайдера #CloudMTS. Облако используется для резервного копирования критичных корпоративных сервисов, что позволяет повышать надежность хранения данных и оперативно восстанавливать к ним доступ в случае необходимости.

Угольная компания «Разрез Майрыхский» – дочернее предприятие холдинга «КОУЛСТАР», которое занимается разведкой и добычей каменного угля в Хакасии. Бейское каменноугольное месторождение является самым перспективным в России по запасам высококачественного энергетического угля. Объем производства действующего разреза Майрыхский составляет 4 млн тонн угля в год. В ближайшие два года добыча увеличится до 5 млн тонн.

За счет использования сервиса резервного копирования удалось решить задачу обеспечения безопасности и надежности хранения важных данных УК «Разрез Майрыхский». В случае необходимости это позволяет оперативно восстанавливать данные для нормального функционирования предприятия и оперативно продолжать работу. Переход на облачную модель позволил оптимизировать капитальные затраты и сэкономить время на закупку оборудования и ПО для хранения резервных копий. Ежемесячные издержки сокращаются в среднем на 25%.

«Облачные сервисы резервного копирования помогают компаниям сохранить важную информацию и нивелировать риски нештатных ситуаций. Также технологии резервного копирования позволяют сэкономить на «физической» инфраструктуре и оптимизировать издержки на ИТ. Мы видим рост интереса к возможностям облачных решений со стороны предприятий региона. Он обусловлен в том числе растущими потребностями бизнеса в условиях, когда многие из процессов переводятся в дистанционный формат, а также нашей позицией лидера в регионе. Наш опыт помогает бизнесу быстрее выйти на новый уровень и повысить свою эффективность несмотря на условия, в которых ему приходится работать», – отмечает директор МТС в Хакасии Олеся Ширяева.

Среди преимуществ бэкап-сервисов #CloudMTS – возможность самостоятельного управления параметрами резервного копирования через web-консоль, также копирование данных с любой площадки клиента в дата-центр, имеющий высокий уровень безопасности и отказоустойчивости.

На базе Бейского каменноугольного месторождения создан крупнейший промышленный проект Республики Хакасия — Бейский угольный кластер.

Об облачной экосистеме МТС

Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачное направление бизнеса МТС входит собственный провайдер #CloudMTS, один из крупнейших российских провайдеров «ИТ-ГРАД», ориентированная на стартапы, малый и средний бизнес платформа 1cloud и дата-центр «Авантаж». Экосистеме доверяют свыше 1,5 тысячи представителей крупного бизнеса. Среди клиентов экосистемы: ABBYY, Belka Car, S7, Tutu.ru, Газпромбанк и другие международные и отечественные компании.