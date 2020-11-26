Коронавирус в Красноярске, последние новости на 26 ноября 2020: более 34 тысяч заболели, 1000 умерли

Маски с нами уже скоро год..... Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на 14.00 25 ноября 2020 года за сутки диагноз ковид подтвердился у 333 человек, умер 21, - передают в оперативном штабе.

Всего за весь период пандемии заболели 34 560 человек. Выздоровели 27 000 (+334 за сутки). Количество погибших – 1000 (+21 за сутки).

Темп прироста за сутки – 1,0%. Проведено тестов на коронавирус всего 1 705 522, из них за последние сутки 13 885.

Под наблюдением 10 139 человек (+802 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 641 человек.

- Красноярский край опустился на одну позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, - отметили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Число выздоровевших превысило количество инфицированных. В регионе 27 тысяч излечившихся.

А тем временем в рейсовых пассажирских автобусах стали устанавливать обеззараживатели воздуха. В Красноярске приняли решение не проводить массовых новогодних праздников. Хотя елки, праздничная иллюминация все же будут. Обо всем этом «Комсомольская правда»-Красноярск будет рассказывать подробно в декабре, во время подготовки края, города и горожан к Новому году