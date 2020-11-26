«Золотая коллекция»: полезные вареники, пельмени, блинчики на каждый день

Блинчики с сыром и ветчиной «Золотая коллекция» - настоящий домашний вкус. Фото: ООО «Моменталь»

Быстро, вкусно, экономно

В Красноярске на полках магазинов торговых сетей растет число товаров от местных производителей, одобренных Ассоциацией Енисейский стандарт. В «Аллеях», «Командорах» и «Красном яре» появились новинки полуфабрикатов от местного производителя, отмеченные знаком качества – зеленой шишкой, из линейки «Золотая коллекция». В первую очередь продукция адресована тем, кто выбирает качество, заботится о здоровье и экономит время на приготовлении пищи. Поэтому идеально подойдет для работающих мам, студентов и тех, кто хочет разнообразить свой рацион.

Продукция ООО «Моменталь» быстро попадает на столы красноярцев. Фото: ООО «Моменталь»

- Производитель местный. Сырье для полуфабрикатов мы используем только от местных производителей и свое собственное, – рассказал производитель – Говядину выращиваем сами, свинину закупаем у большемуртинского свинокомплекса, курицу покупаем у местного поставщика «Енисейский Бройлер». Творог для производства сырников берем у местных молочных заводов «Енисей фактор» и «КрасМилк». Современное оборудование на производстве позволяет нам производить до 10 000 килограммов продукции в смену, чтобы полуфабрикаты «Золотая коллекция» всегда были в наличии на прилавках магазинов – свежие и по приемлемой цене.

Особенность новой продукции еще и в том, что местное сырье, из которого она изготавливается, также имеет сертификацию Ассоциации Енисейский стандарт. Так что качество двойное!

Преимущества продкуции. Фото: ООО «Моменталь»

Преимущества продукции

- Продукт от местного производителя.

- Не содержит заменителей, изготовлен только из натурального сырья.

- Вся линейка бренда «Золотая коллекция» маркирована знаком качества «зеленая шишка».

- Вся коллекция оформлена в едином стиле: яркий зеленый цвет пакетов вы точно заметите на полках!

- Для упаковки продукции производитель использует современную незапотевающую пленку (эффект AntiFog).

- Для того, чтобы покупатели ближе познакомились со вкусом продукции, производитель организует акции, мастер-классы и дегустации. Не пропустите!

- Для того, чтобы покупатели ближе познакомились со вкусом продукции, производитель организует акции, мастер-классы и дегустации. Не пропустите! Следите за новостями и акциями в инстаграм – zolotaya_kollekciya

Соберите свою «Золотую коллекцию»

Пельмени Домашние «Золотая коллекция». Название говорит само за себя! Приготовлены по старым традициям - из свинины и говядины от местных производителей, с добавлением натуральных пряностей. Не содержат усилителей вкуса и ароматизаторов.

Пельмени Кураж «Золотая коллекция» - Классические пельмени из свинины и говядины, благодаря маленькой форме подойдут как взрослому, так и ребенку. С ароматом сливочного масла.

Вареники с картофелем и грибами «Золотая коллекция» - это идеальное сочетание домашнего теста и ароматной начинки. Начинка состоит из картофеля, свежего репчатого лука, мелко нарезанных грибов – и все это обжаривается на сливочном масле. Вареники готовятся быстро и не требуют опыта в кулинарии. Хорошо сочетаются со сметаной и сливочным маслом.

Блинчики с ветчиной и сыром. Ветчина и сыр – идеальный дуэт, а если добавить все это в домашний блин приготовленный на натуральном молоке, получим блинчики с ветчиной и сыром из «Золотой коллекции». Тесто для блинов изготавливается по домашнему рецепту, блины обжариваются на сковороде и получаются нежными и воздушными. По-настоящему домашний вкус!

Вареники с картофелем и жареным луком «Золотая коллекция» - это идеальное сочетание домашнего теста и ароматной начинки из картофеля и свежего репчатого лука, обжаренного на сливочном масле. Фото: ООО «Моменталь»

Вареники с картофелем и жареным луком «Золотая коллекция» - это великолепное сочетание домашнего теста и ароматной начинки. Для начинки производитель использует картофельное пюре и свежий репчатый лук, обжаренный на сливочном масле. Вареники быстро варятся, еще быстрее съедаются! Хорошо сочетаются со сметаной, сливочным маслом или разнообразными соусами.

Блинчики с мясным фаршем и рисом для сытного и полезного завтрака. Тесто приготовлено из пшеничной муки высшего сорта, молока 2,5% жирности, яиц, соли и сахара – ничего лишнего! В начинке говяжий фарш, отварной рис, репчатый лук, подсолнечное масло и специи. Совет для тех, кто всегда спешит – возьмите блинчики с собой для перекуса на работе или прогулке.

Блинчики с творогом из «Золотой коллекции» понравятся и детям, и взрослым, потому что это восхитительное сочетание теста на натуральном молоке и настоящего творога. Тесто для блинов изготавливается по домашнему рецепту, блинчики обжарены на сковороде – тонкие, нежные. Начинка из творога от местных производителей с добавлением сахара и ванилина. Продукт практически готов к употреблению – вам достаточно немного поджарить их с двух сторон до появления золотистой корочки и подать к столу со сгущенкой, медом или сметаной.

Бифштекс Бавария «Золотая коллекция» по эксклюзивному рецепту специалистов ООО «Моменталь». Вкус настоящего сочного мяса говядины, свинины и натуральных ароматных пряностей.

Котлеты Домашние «Золотая коллекция» - вкус детства! Нежные, сочные, приготовлены по классическому домашнему рецепту из свинины, говядины и натуральных специй, которые придают нотку пикантности и изысканности. Готовить котлеты довольно просто и быстро: положите котлеты на разогретую сковороду с маслом и готовьте до кулинарной готовности. Подавайте с гарниром из овощей, картофелем или макаронами.

Котлеты Домашние «Золотая коллекция» из свинины, говядины и натуральных специй. Фото: ООО «Моменталь»

В ООО «Моменталь» обещают радовать красноярцев новинками. Уже сейчас готовится к производству еще один полуфабрикат «Кордон блю» – куриное филе с тремя разными начинками.

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