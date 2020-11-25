Начался суд над «смотрящим за Красноярском» вором в законе Костей Канским

Константина Найбауэра задержали в октябре прошлого года - в его загородном коттедже. Фото: стоп-кадр видео ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Громкое уголовное дело «смотрящего за Красноярском» вора в законе Кости Канского (Константина Найбауэра) начали рассматривать в краевом суде сегодня, 25 ноября. Вступительное слово произнес прокурор края Роман Тютюник и адвокат подсудимого Олег Пантелла.

Вступительное слово произнес прокурор края Роман Тютюник. Фото: пресс-служб краевого суда.

Напомним, Канского обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. К слову, статья довольно новая (принята в марте прошлого года) и впервые применялась в регионе как основание для задержания.

Если вина будет доказана, подсудимому может грозить от 8 до 15 лет. Фото: пресс-служб краевого суда.

Константина Найбауэра взяли 18 октября 2019 года сотрудники угро и СОБРа. Провели спецоперацию в загородном коттедже 55 –летнего авторитета, куда ворвались поздним вечером. На месте работали снайперы. Но сопротивления Костя Канский не оказал.

Расследование его дела шло почти год – до конца июля 2020-го. А месяц спустя состоялось первое слушание. На нем Костя Канский озвучил пожелание: захотел, чтобы дело рассматривал суд присяжных. Если вина будет доказана, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Следующее заседание назначено на 2 декабря.

СПРАВКА «КП»

Константин Найбауэр родился 2 ноября 1965 года, впервые осужден в 1982 году Абанским судом за угон автомобиля. Коронован в Москве зимой 2000 года. Последнее задержание также проходило Москве, в 2014 году - тогда его взяли за вымогательство (ст.163 УК России) и этапировали в Красноярск авиарейсом.

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