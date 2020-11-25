Ирина Сидорова. генеральный директор УК «Холмсервис» Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня ведущие Ренат Каримулин и Александр Своевский пообщались с генеральным директором УК «Холмсервис» Ириной Сидоровой

- Много ли вопросов поступает в связи с переходом на новую систему оплаты тепла?

- Пока еще нет. Но отопительный сезон в этом году начался поздно в связи с теплой погодой. Вопросы начнут поступать позже, когда придут платежи за отопление.

- Что подразумевает переход управляющих компаний в осенне-зимний режим? Это для вас сложный период?

- В этом году УК «Холмсервис» исполнилось 15 лет. Поэтому у нас все отлажено до мелочей. Вся спецтехника «переобута», закупаются необходимые реагенты, проверяется инвентарь. Мы готовы к тому, что будет слякоть и грязь, на уборщиц и на дворников в этот сезон ложится дополнительная нагрузка. Дома уже вошли в температурный график, но батареи не совсем горячие, в связи с чем поступают звонки. Но параметров, какой температуры должна быть батарея, нет. Есть норматив, что в квартире должно быть не меньше 20 градусов.

- Что делать, если дома очень жарко, люди открывают форточки. А платить придется за все тепло, которое поступает.

- Нужно добиваться от УК, чтобы в доме была возможна регулировка тепла. Для этого надо оформить обращение от совета дома. Чтобы сэкономить на отоплении, нужно не только поставить общедомовой счетчик, но еще и наладить регулировку. Тогда не будет «перетопов».

- Кем оплачивается отопление лестничных клеток и подвалов?

- Отопление дома не может производиться выборочно: идти в квартиру, но не отапливать лестничную клетку. Конструкции дома обладают теплопроводностью и впитывают тепло. Поэтому обязательно нужно, чтобы было тепло в подвале. Если там не будет соблюден температурный режим, то в квартире на первом этаже будет холодный пол. Если чердак не будет достаточно изолированным, то будет холодный потолок в верхней квартире. И лестничная клетке должны иметь необходимую температуру, потому что иначе, когда вы открываете дверь, тепло из квартиры будет уходить. Поэтому все места общего пользования должны быть отапливаемыми.

- Каким реагентом пользуются в вашей УК? Какую территорию около дома должны убирать дворники?

- Реагентом мы пользуемся уже более 10 лет, никаких жалоб на него не поступало. Очень важно соблюдать технологию его нанесения. То есть как только снег под ним растает, дворник тут же должен его смести. Тогда проблем не будет. Наши дворники убирают всю территорию, и парковки, и детские площадки, подметают всю брусчатку вокруг. Чтобы понять, где именно должны убирать, нужно посмотреть в домовом паспорте, какая территория принадлежит вашему дому.

- Как контролировать ситуацию с проникновением посторонних людей в подъездах?

- Конечно, в домах, где предусмотрены консьержи, порядка намного больше. Я бы советовала, чтобы во всех подъездах были установлены магнитные замки. Сейчас во многих многоквартирных домах активно устанавливаются камеры, хотя бы на первых этажах и в лифтах, что также способствует порядку. Ведь лифт связан диспетчерской связью с лифтером и всевандальные действия и хулиганство могут тут же быть пресечены.

Хуже обстоят дела в подъездах, где есть незадымляемые пожарные лестницы. Как правило там устанавливаются металлические двери и проникновение туда возможно только с ключом. Но если двери нет, то очень часто именно на этих лестницах происходят всякие безобразия. Поэтому, когда вы видите там незнакомца, не лишним будет поинтересоваться, куда он идет. Сейчас стало холодно и люди, не имеющие определенного места жительства, пойдут в подъезды, чаще всего они собираются на последних этажах. Мы в наших домах там устанавливаем решетки. Также можно заключать договоры с частным охранным агентством, которое будет оперативно реагировать на обращения жильцов и решать проблему с посторонними людьми в подъездах. Неравнодушные жители могут организовать патрулирование. Как правило, если все понимают, что люди заинтересованы и смотрят за домом, там собираться не будут. Важно в этом вопросе жильцам активно сотрудничать со своей управляющей компанией.

- Где и какое количество камер оптимально устанавливать в подъездах?

- Конечно, если жильцы готовы потратиться и установить камеры в подъездах, лифтах, на лестницах, то качество их жизни заметно улучшиться. Но прежде чем устанавливать камеры, нужно всем жителям собраться, обсудить целесообразность, посмотреть поэтажные платны дома, продумать, как максимально эффективно можно использовать каждую камеру, чтобы сократить их количество. Но нужно понимать, что между этажами непрощенные гости собираются и хулиганят гораздо реже, чем на первом и последнем этажах. Главное, чтобы камеры работали не только в режиме онлайн, а с функцией записи. Как правило хватает двухнедельного накопления, чтобы можно было отследить и посмотреть тот или иной инцидент.