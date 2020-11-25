Гуськом по снегу: как сибирскую школу за 11 миллионов оборудовали туалетом для морозоустойчивых детей

Пробрасывает снег, а скоро и вовсе ударят холода – под -20. Фото: фейсбук Владислав ЗЫРЯНОВ.

Ученик в белой рубашке, джинсах и кроссовках выскальзывает из двери школы и через несколько секунд ныряет в другую - в том же здании. Пробрасывает снег, скоро и вовсе ударят холода – под -20. Меж тем в сельце Малая Ничка Красноярского края оборудовали туалет для особых – морозоустойчивых – детей, рассказал в своем фейсбуке депутат Заксобрания Владислав Зырянов. Туалет теплый, но попасть туда можно только с улицы. И одеться – ради этих нескольких шагов – детей не заставишь.

Впрочем, обо всем по порядку. На ремонт школы край выделил 11 миллионов рублей. Для приведения в порядок небольшого одноэтажного здания – сумма вполне приличная. Правда, чиновники подсуетились, продолжает парламентарий, отдали контракт в «нужные руки». И вот, наконец, работы завершены: в школе появился современный туалет. Один нюанс: с дверью на улицу.

По словам Владислава Зырянова, еще в начале 2020-го руководство района просили устранить «несуразность». Пришла следующая зима – ничего не изменилось. В школьном туалете ни нового тамбура, ни нормального входа.

- Отправил запрос в прокуратуру края. Надеюсь, надзорный орган даст правовую оценку действиям районных чиновников, - разводит руками депутат.

К слову, его пост вызвал в соцсетях бурное обсуждение. Большинство пользователей возмутились – «Явно делали для своих детей», кто-то сразу начал искать варианты решения. Тем более они очевидны:

Туалет есть, но заход только с улицы. Фото: фейсбук Владислав ЗЫРЯНОВ.

«Если стена, примыкающая к туалету, капитальная, можно пробить ее на месте окна, укрепив по периметру. Или построить тамбур, поставить кондиционер, это может спасти».

Еще смущает, что туалет получается с открытым доступом, заметил кто-то из комментаторов: «Для хороших людей не жалко, родители зашли, еще кто, и даже здорово. Но вот что оградит от нехороших?».

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