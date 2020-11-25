Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 25 ноября 2020 года: число умерших достигло 1000 человек

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 25 ноября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 25 ноября 2020 года: за сутки диагноз ковид подтвердился у 333 человек, умер 21, - передают в оперативном штабе.

Итого за весь период заболели 34 560 человек. Выздоровели 27 000 (+334 за сутки). Количество погибших – 1000 (+21 за сутки).

Данные по городам и районам.

- Красноярский край опустился на одну позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, - отметили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Число выздоровевших превысило количество инфицированных. В регионе 27 тысяч излечившихся.

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