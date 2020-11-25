Три часа держали оборону от огня: в Красноярском крае подростки и взрослые отстояли свою деревню

В Красноярском крае подростки и взрослые отстояли целое село от огня. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

- У нас пожар! Два дома на улице Шарабаева горят! И сарайки тоже горят! Поднимайте народ!

Жители деревни Анциферово, что в Енисейском районе, побросали все свои дела, когда услышали о пожаре. Время около 18 часов вечера, почти стемнело. Но темнота для деревни – полбеды. Страшнее – ветер, а он гуляет по улицам вот уже сутки, резкими порывами срывает все, что плохо приколочено.

Сколько таких случаев было, когда из-за ветра выгорали целые улицы в разные годы: на слуху село Казачинское, Канск, Лесосибирск, «огненная Пасха» в Хакасии... Там ведь тоже все начиналось с одной искры в ветреный день. А ведь деревня Анциферово по сравнению с ними очень уязвима – она находится так далеко в тайге, что помощи можно ждать часами.

- Анциферово относится к населенным пунктам с отсутствием круглогодичного транспортного сообщения, на момент пожара зимняя дорога еще не была открыта, - рассказали в администрации Енисейского района. – По распоряжению начальника Енисейского пожарно-спасательного гарнизона туда направили пожарную технику повышенной проходимости. До места они добирались 3 часа 21 минуту. Маршрут проходил по болотистой местности. Машины несколько раз застревали по пути из-за того, что имеют большую грузоподъемность.

Сидеть сложа руки и ждать спасателей анциферовцы не стали. Вот тут и начинается самое главное: люди дружно кинулись спасать деревню от пожара. Здесь на местном сельхозпредприятии давно создана добровольная пожарная дружина. Есть кое-какое оборудование, дружинники периодически проводят учения. Директор предприятия Сергей Шаробаев первым делом отправил бульдозер – чтобы расчистить пространство возле горящих домов и отделить их от остальных.

Затем добровольцы привезли на берег Енисея мотопомпы, вода пошла по рукавам. Заодно добровольцы поливали три соседних дома, которые стояли ближе всех, туда летели горящие куски шифера. Одни поливают, другие при помощи лопат, багров и топоров выполняют свою часть работы. Бок о бок со взрослыми были и школьники-подростки Андрей Алейников, Полина и София Пустоваловы, Давыд Килин, Дима Логунов, Данил Шеломенцев и Алина Никитина.

В это время по Енисею шло судно «Горизонт», принадлежащее Лесосибирскому ЛДК-1.

- Глядите, там зарево? Там же Анциферово. Неужели пожар? Давайте прямиком туда, ускоримся, - команда поспешила на помощь. - Мужики, давайте к нашим мотопомпам, присоединяйтесь, у нас насосы мощнее ваших! – прокричал капитан добровольцам, которые организовывали подачу воды.

А через три часа и пожарные подоспели. И хотя два дома спасти так и не удалось – сгорели дотла, но деревню-то отстояли.