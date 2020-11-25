Программа СУЭК по поддержке регионов в период пандемии вошла в шорт-лист всероссийского конкурса "Героям – быть!"

Комплексная программа Сибирской угольной энергетической компании по поддержке регионов присутствия в период распространения COVID-19 включена в шорт-лист всероссийского конкурса в области социальной ответственности "Героям – быть!". По итогам народного голосования программа СУЭК вышла в лидеры в номинации "Команда героев" (лучший социальный проект компании промышленного сектора РФ).

Программа СУЭК Андрея Мельниченко по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была развернута с первых дней пандемии. Во всех шахтерских регионах Компания поддерживает медицинские учреждения, обеспечивая их необходимым оборудованием, санитарно-защитными средствами, содействует расширению коечного фонда и созданию комфортных бытовых условий для врачей в обсервации, проводит дезинфекцию общественных пространств в городах и поселках. На всех предприятиях СУЭК сотни волонтеров присоединились к акции #МыВместе Общероссийского народного фронта. Добровольцы-угольщики доставляют продуктовые и витаминные наборы, средства защиты и гигиены ветеранам, пенсионерам, многодетным, социально сложным семьям. За социальные инициативы по поддержке врачей и сограждан СУЭК, руководители компании и наиболее активные волонтеры отмечены грамотой и медалью от Президента России Владимира Путина. Программа СУЭК "Вместе против COVID-19" также стала победителем престижного конкурса "МедиаТЭК", проводит который Министерство энергетики РФ, в номинации "Социальная и экологическая инициатива", и премией "Хрустальная пирамида" за достижения в области управления персоналом и развития человеческого капитала в номинации "Корпоративная социальная ответственность".

Конкурс в области социальной ответственности "Героям – быть!" в 2020 году проводится в шестой раз. Его основная задача – привлечь внимание общества к честному и самоотверженному труду людей рабочих профессий, социально значимым поступкам и волонтерства, а также создать позитивные примеры уважительного отношения к человеку, семье и государству в целом. Победителей конкурса традиционно определяют в семи номинациях: "От сердца к сердцу" (волонтерская деятельность), "Спасательный круг" (подвиг ради спасения жизни), "Оберегая планету" (деятельность в области охраны окружающей среды), "Быть человеком" (подвиг, совершаемый в течение всей жизни), "Всегда в сердце" (военно-патриотическая работа), "Вирус добра" (для фондов и некоммерческих организаций), "Команда героев" (лучший социальный проект компании промышленного сектора РФ). В текущем году на конкурсный отбор поступило более 100 заявок из 50 городов России. Окончательные итоги конкурса будут объявлены в декабре.