Коронавирус в Красноярске, последние новости на 25 ноября 2020: преодолена планка в 34 тысячи заболевших

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 25 ноября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о распространении коронавируса в Красноярске и крае на 25 ноября 2020 года: количество заболевших в регионе уже больше 34 тысяч.

За минувшие сутки диагноз ковид подтвердили еще у 336 человек. Всего заразились 34 227. Выздоровели 26 666 человек (+331 за сутки). Погибли 979 (+24 за сутки).

- Красноярский край остается в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. – Регион преодолел планку в 34 тысячи заболевших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хоть бы намекнул, что контактный!»: красноярка обклеила подъезд объявлениями о коронавирусе у своих соседей

Красноярка Моника Дюсуше наклеила в своем подъезде объявления о том, что соседи болеют коронавирусом. Сама она узнала об этом совершенно случайно - от ковидной бригады, приехавшей делать очередной мазок. «У соседа жена болеет ковидом уже третью неделю, лежит дома. При этом он, куча его детей, которые должны вроде изолироваться, постоянно ходят по подъезду, двору» (подробнее).