В Хакасии завершен ремонт путепровода через автомобильную дорогу Р-257 «Енисей»

Передвижение по путепроводу, расположенному в Усть-Абаканском районе Хакасии на км 421 трассы Р-257 «Енисей» стало еще более комфортным и безопасным.

В ходе ремонта мостовики подняли балки пролетного строения и увеличили габарит искусственного сооружения до нормативного, отремонтировали опоры, пролетное строение, заменили мостовое полотно, устроили новые лестничные сходы.

Для удобства и безопасности пешеходов на подходах и самом сооружении устроены тротуары, смонтировано барьерное и перильное ограждения.

Данный участок очень востребован среди населения: через указанный путепровод проходит 2-х уровневая транспортная развязка, связывающая Южный и Западный районы республики. Интенсивность движения здесь составляет более 11 тыс. автомобилей в сутки.

Благодаря замене устаревших конструкций, искусственное сооружение будет отвечать всем современным требованиям безопасности и справится с существующими нагрузками.