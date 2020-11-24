МТС «оцифровала» новостройки Абакана

МТС «оцифровала» 13 новостроек, расположенных в нескольких микрорайонах Абакана. Единая цифровая платформа, разработанная на базе цифрового решения МТС Vdome, упростит сервисное обслуживание жилых домов, автоматизирует оплату коммунальных услуг и сделает коммуникации между жителями и управляющей компанией более эффективными.

Цифровое решение МТС, разработанное для ООО «Абаканская управляющая компания», представляет собой общую систему администрирования жилого комплекса и мобильное приложение для жителей. Жители 13 домов смогут получать важные новости от управляющей компании и оплачивать счета онлайн. Кроме того, сервисом предусмотрена возможность подать заявку на вызов мастера через приложение. Управляющая компания сможет отследить, где находится нужный сотрудник и оперативно назначить ему задание.

«Цифровые продукты в состоянии кардинально изменить наш взгляд на комфорт, безопасность и благоустройство в сфере недвижимости и строительства. Покупателей сегодня интересует не только качество строительства и доступность инфраструктуры, но и наличие в домах счетчиков с возможностью дистанционной передачи показаний, видеонаблюдение на территории дома и другие цифровые решения. Внедрение элементов «умного дома» может сделать жизнь в городе по-настоящему удобной и современной – и, уверена, жители Абакана оценят наш сервис», — рассказала директор МТС в Хакасии Олеся Ширяева.

«Сервис МТС позволяет экономить время, делает более прозрачной систему предоставления и оплаты коммунальных услуг, налаживая обратную связь с управляющей компанией. Мы стараемся обеспечить нашим жильцам максимальный уровень комфорта. С помощью цифровых технологий это можно сделать наиболее эффективно», — пояснил директор ООО «Абаканская управляющая компания» Алексей Дорохин.