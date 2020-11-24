Племянницу Анатолия Быкова заподозрили в мошенничестве с недвижимостью на 40 миллионов рублей

Анатолий Быков находится в СИЗО Фото: Мария ЛЕНЦ

Племянницу экс-политика и бизнесмена Анатолия Быкова заподозрили в мошенничестве. Сообщается, что полиция по материалам УФСБ России по Красноярскому краю возбудила уголовное дело на мошеннические действия с недвижимостью в отношение двух мужчин и женщины, которая и является родственницей экс-депутата.

В краевой полиции сообщили, что обвинение было предъявлено за незаконное оформление права собственности на нежилое помещение стоимостью порядка 40 миллионов рублей.

- В период с июля по октябрь 2014 года злоумышленники незаконно оформили право собственности на нежилое помещение, расположенное в Центральном районе Красноярска, стоимостью 39,9 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГУ МВД по Красноярскому краю. - Указанное нежилое помещение по решению районного суда в 2015 году возвращено в собственность администрации Красноярска.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Суд определили им меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сам Анатолий Быков находится в СИЗО. Напомним, бизнесмену за лето было предъявлено три обвинения по тяжким статьям. Самое первое, за которое его задержали 7 мая этого года в особняке в Соснах, - это организации убийства бывших подельников Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Оно произошло в 1994 году. Второе обвинение - организация преступного сообщества в 90-х годах. И третье - организация убийства бизнесмена Андрея Неколова, которое произошло в январе 2005 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В чем обвиняют Анатолия Быкова: список уголовных дел бизнесмена

Накануне, 28 октября, стало известно, что Анатолию Быкову предъявлено новое обвинение – в подстрекательстве к совершению убийства по найму. Начиная с 7 мая этого года экс-политику и предпринимателю столько всего вменяли, что можно запутаться и в делах, и в процессуальных терминах. Убийство, подстрекательство, организация... а тут еще и появилась информация об уклонении от уплаты налогов. Давайте попробуем по пунктам разложить, в чем на сегодняшний день подозревают экс-политика и на какой стадии расследования находятся дела. Публикуем список уголовных дел Анатолия Быкова (погдробнее).

В Красноярске задержан известный политик и бизнесмен Анатолий Быков. Его подозревают в убийстве 26-летней давности

У ворот одного из особняков в «Соснах» стоят люди в масках и с автоматами. При виде проезжающих машин всем своим видом показывают, что останавливаться здесь не желательно. Внутри работает опергруппа, проводятся обыски (подробнее).