Показываем, как преобразился исторический квартал в Красноярске

Исторический квартал в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Исторический квартал в Красноярске приобретает новые очертания. Язык не повернется назвать эти дома ветхими. Они чудесным образом помолодели, но, сохранив при этом, прелесть старины. Деревянные узоры на балконах и ставнях, ровные стены, ворота с орнаментом. К декабрю строительный забор здесь демонтируют, и тогда красноярцы смогут увидеть фасады отреставрированных домов. Ну а пока «Комсомолка» покажет, что там происходит сейчас.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, участок на улицах Горького – Бограда начали реставрировать в 2017 году. Здесь на небольшой площади сохранились семь деревянных зданий, построенных более ста лет назад, до революции.

- Реставрация этих зданий очень сложный, кропотливый и скрупулезный процесс, - рассказал Алексей Аккуратов, генеральный директор акционерного общества «Исторический квартал». - Любая мелочь требует внимания, любое отступление от проектно-сметной документации огромных согласований, например, передвинуть дверной проем даже на пару сантиметров - нельзя. Все внутренние планировки необходимо сохранить. Мы восстанавливаем историческую справедливость, здания с очень непростой судьбой, здесь было миллион перепланировок, не всегда бережно относились к ним жильцы. Где-то приспосабливали их под свои нужды, что понятно. А теперь мы шаг за шагом восстанавливаем их во всей красе.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Во всех исторических зданиях завершили кровельные и фасадные работы, установили оконные проемы, восстановили деревянные резные карнизы, вывели водостоки, продолжается внутренняя отделка. Практически везде завершается цокольная облицовка природным камнем.

Между домов появились большие нарядные ворота. А ведь к моменту начала реставрации от них оставались лишь небольшие фрагменты. По архивным документам удалось воссоздать их первоначальный облик.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Самый сложный и, как говорят строители, капризный объект - дом Горького, 17. Это «Жилой дом с воротами усадьбы Г.П. Некрасова, начало XX века». В нем когда-то случился пожар, огонь уничтожил многие важные элементы. Поэтому во время работ появилось много нюансов и деталей. Но сейчас уже восстановлены галереи-веранды на втором этаже, появились и исторические витые колонны. Некоторые краеведы сравнивают архитектуру этого здания с итальянскими палаццо эпохи Возрождения.

Почти готов дом врача Н.А. Гланца на Горького, 11. Внешние работы завершены, балкон установлен, заведены все инженерные сети - электрика, вентиляция, отопление. Рабочие принялись за чистовую отделку внутренних помещений. После начнут выкладывать керамические изразцы. Добавим, что в этом здании после национализации в 1920-х годах открыли первую народную консерваторию.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Удалось сохранить наличники в доме Горького, 11 «а» в полукаменном флигеле Н.М.Королевой. В рамках проектной документации предполагалась их замена. Но реставраторы еще раз оценили состояние наличников и решили попытаться вернуть им первозданный вид. Месяц ушел на то, чтобы очистить с них слой старой краски. Четыре человека делали это с помощью специальных фенов, а после бережно зачищали вручную. Сейчас наличники уже установлены. Скоро во флигеле также начнется внутренняя отделка.

Что еще планируется сделать? За зиму завершат все внутренние работы. Весной благоустроят территорию, и в Красноярске появится настоящий Исторический квартал.