Может ли теплоснабжение быть экологичным?

В ноябре в Красноярск вернулось «черное небо» и режим неблагоприятных метеоусловий: датчики фиксируют повышение концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Традиционная история для наступающей зимы и отопительного сезона?

«Комсомолка» попросила директоров красноярских ТЭЦ Сибиркой генерирующей компании ответить на вопросы об экологичности теплоснабжения 21 века, новых технологиях, способных изменить экологическую обстановку к лучшему в ближайшие годы.

Публикуем часть ответов, видеозапись всей беседы можно найти на нашем сайте в разделе «Пресс-центр» и в наших соцсетях.

Олег Бубновский, директор ТЭЦ-2

Что вы реально делаете при режиме НМУ - неблагоприятных метеорологических условий?

Отвечает Олег Бубновский, директор ТЭЦ-2:

- Есть разработанный план с организационными и техническими мероприятиями в зависимости от степени НМУ, а их три. При первой степени не растапливаем дополнительных котлов, отменяем испытания оборудования, задействуем более производительную технику на угольном складе, сокращаем вывоз золошлаковых отходов. При второй и третьей степени НМУ, по согласованию с диспетчерскими центрами и в соответствии с правилами эксплуатации ТЭЦ, снижаем тепловую нагрузку на 3%. Такое сокращение температуры сетевой воды дает примерно 15% снижения выбросов оксидов азота. При этом температура горячей воды, которую мы отпускаем в город, падает на 2-3 градуса, потребителям такие изменения практически незаметны. Но сильнее снизить нагрузку мы не можем – это уже сказалось бы на комфорте жителей города.

Вы обслуживаете самой большой район Красноярска - Советский. Какая система очистки на ТЭЦ-3?

Андрей Власов, директор ТЭЦ-3

Отвечает Андрей Власов, директор ТЭЦ-3:

- Очистка на энергоблоке, введенном в эксплуатацию 10 лет назад, производится с помощью современных электрофильтров, которые соответствуют не только российским, но и мировым стандартам: они улавливают 99,7% дымовых газов, твердых частиц и пыли.

Почему из одних труб идет серый дым, а из других черный? Черный вреднее же, да? Можете ответить научно-популярным языком?

Отвечает Олег Бубновский, директор ТЭЦ-2:

- Я бы разделил «научно» и «популярно». С точки зрения науки, нужно делать замеры дыма. Если популярно, отвечу так: человеческий глаз «не видит» всего спектра загрязняющих веществ. Если смотреть на дым нашей станции, можно только увидеть неорганическую пыль, частицы золы, они составляет 8% всех выбросов. А, к примеру, оксид углерода или диоксид серы глазом не разглядеть. Поэтому, глядя на дым, сложно понять, насколько он вредный.

На многих источниках выбросов в Красноярске (имеются в виду частные дома и небольшие котельные) нет совсем систем очистки – продукты горения напрямую выбрасываются в атмосферу, причем в приземный слой, там, где мы дышим. Поэтому этот дым визуально может восприниматься как «очень черный», про него еще говорят «стелется по земле».

На всех котлах ТЭЦ-2 установлены электрофильтры. Они улавливают 98 процентов пылевых выбросов. И темный дым у нас можно увидеть только во время мазутных растопок.

? В прошлом году на пресс-конференции в «КП» говорили, что на ТЭЦ-2 планируется эксперимент по отказу от мазута. На какой стадии этот вопрос?

Отвечает Олег Бубновский, директор ТЭЦ-2:

- Поясню сначала. Мазут – это растопочное топливо, чтобы можно было прогреть топку котла до подачи угольной пыли, чтобы не было хлопка или взрыва. Мазут или дрова для розжига – все это прошлый век. Сейчас наука предлагает электрохимический розжиг пыли. Технологию сейчас пробуют применять на двух ТЭЦ, в Новосибирске и Иркутске. Мы были, смотрели. Попытки есть, на одной горелке или двух, но так, чтобы полностью растопить котел, такого нет. СГК приняла решение запустить на ТЭЦ-2 Красноярска пилотный проект - сразу 4 горелки и полная растопка электрохимическим розжигом, без мазута. Уже смонтировано 80% оборудования, до конца ноября доделаем остальное и в 2021 году планируем использовать в штатном режиме. Это позволит сократить годовой объем выбросов ТЭЦ больше чем на 70 тонн. Если внедрение зарекомендует себя надежной и эффективной работой, тогда распространим эту технологию на другие котлы станции.

! Факт

Если ТЭЦ уйдут от мазута, исчезнет и черный дым, который многих пугает при растопке котлов.

Откажется ли от мазута ТЭЦ-3?

Отвечает Андрей Власов, директор ТЭЦ-3:

- Во втором энергоблоке, который планируется скоро построить на нашей станции, заложен электротехнический розжиг. Планируем его внедрить в 2024 году. В случае успешной растопки без мазута, технологию в дальнейшем применим и на первом энергоблоке.

Можно ли отказаться от выработки на ТЭЦ электроэнергии, чтобы сократить выбросы, а электричество взять у ГЭС?

Отвечает Олег Бубновский, директор ТЭЦ-2:

- Проект ТЭЦ-2 изначально предполагал работу в режиме когенерации – то есть выработки и тепла, и электроэнергии. Это дает более эффективный расход топлива и позволяет держать ниже тарифы на тепло. На котельных, где не вырабатывается электричество, себестоимость тепловой энергии выше. Город в пик зимней нагрузки потребляет от станции порядка 1000 Гкал/ч, из них 800 вырабатывается на подогревателях турбин или отборах. Кроме того, судя по тому, как наши красноярские ТЭЦ загружает системный оператор, потребность в угольной генерации электроэнергии велика. Особенно это заметно зимой, когда ГЭС не может работать на полную мощность из-за низкой воды.

Правда ли, что значительная часть электроэнергии, которая вырабатывается на наших ТЭЦ, продается за границу?

Отвечает Олег Бубновский, директор ТЭЦ-2:

- Все ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС работают в единой энергосистеме, и разделить, куда электрон «убежал», невозможно, это общая энергосистема. Но, повторюсь, регион у нас дефицитный, так что даже нашим ближайшим соседям — Монголии и Китаю, вряд ли достается электроэнергия с красноярских ТЭЦ.

- Наши читатели переживают, что работники ТЭЦ могут заболеть и мы останемся без тепла. Как работаете в пандемию? Какие меры предпринимаете?

Отвечает Андрей Власов, директор ТЭЦ-3:

- Мы работаем в полном объеме, производим тепло, горячую воду, электроэнергию, проводим ремонты - готовим оборудование к зимним пиковым нагрузкам, ничего не изменилось с технической точки зрения. Дневной персонал отправлен на удаленную работу, у сотрудников есть все необходимое – средства связи и программное обеспечение. Весь оперативный персонал находится на рабочих местах. Два раза в месяц проводятся тесты на COVID-19, чтобы исключить возможность распространения болезни внутри самого коллектива. На станции 4 смены, а что касается взаимозаменяемости, предусмотрена подменная, пятая, смена - на случай болезней и отпусков. Весь ее состав обучен и подготовлен. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки, разработан план, чтобы полностью изолировать две смены на территории станции, чтобы люди вообще не соприкасались с внешним миром: есть все, вплоть до кроватей и постельного белья.

Установка электрофильтров на ТЭЦ-1 – это борьба со следствием, а причина в устаревших теплогенераторах, с низким КПД и большим процентом недожога летучих составляющих угля. Планирует ли СГК перевооружение котлового оборудования? Каков сейчас КПД котлов?

Сергей Бородулин, директор ТЭЦ-1

Отвечает Сергей Бородулин, директор ТЭЦ-1:

- На самом деле котловое оборудование ТЭЦ вовсе не устаревшее. В 70-е годы Красноярская ТЭЦ-1 достигла самых низких удельных расходов топлива на выработку тепловой и электрической энергии во всей энергосистеме Советского Союза. Так вот, с тех пор котлы были модернизированы и не раз: замена горелок, установка схем обдувки, организация ступенчатого сжигания.

КПД котлов сейчас– 89,5-90,5%. Забегая вперед, скажу, что в планах модернизации есть и замена двух котлов. И КПД новых агрегатов будет 91% плюс-минус 0,5%. То есть наши действующие котлы вполне конкурентоспособны.

Кстати, если оценивать котлы ТЭЦ-1 с твердым удалением золошлаков по выбросам оксидов азота, то они самые эффективные, самые экологичные.

И, да, на ТЭЦ-1 мазут не используется.

14 новых фильтров на ТЭЦ-1 должны быть установлены до конца 2024 года. Ожидается, что общий объем выбросов снизится на 25%.

Что самое важное осталось на ТЭЦ-1 из СССР, а что привнесла Сибирская генерирующая компания?

Отвечает Сергей Бородулин, директор ТЭЦ-1:

- Важный момент из советского наследия – принципы построения работы станции, ее надежность и безаварийность, ее традиции, которые сохранились у оперативного и ремонтного персонала.

- Что касается СГК, это большая экологическая модернизация. Прямо сейчас мы заканчиваем монтаж корпуса электрофильтра 8-го котла, его мы введем в эксплуатацию в феврале-марте следующего года. В этом году завершим монтаж электрофильтра 10-го котла: степень готовности уже высокая, делаем изоляцию, ставим оборудование.

Проект установки электрофильтров технически очень сложный. Уже многое сделано: сначала была снесена одна труба, потом вторая, затем построена новая, высокая. При этом мы должны гарантированно и надежно зайти в каждый новый отопительный сезон, чтобы жители города ничего не почувствовали, чтобы им было комфортно. До 2024 года на ТЭЦ-1 будут введены в эксплуатацию все 14 электрофильтров, и тогда мы увидим экологический эффект. Мы очень стремимся убрать наши 5% недоочищенной пыли и хотим догнать ТЭЦ-3, которая идет с великолепным КПД 99,7%.

Какая цифра будет после запятой у нас, покажут испытания. Их мы будем проводить с каждым электрофильтром. В итоге мы планируем снизить выбросы пыли до 80%, а общие - на 25%.

Цифры

Средняя высота труб промышленных котельных 40–60 метров, а зона рассеивания вредных веществ - 8–12 км. Зона рассеивания дымовой трубы ТЭЦ высотой 180 метров достигает 40 км, трубы высотой 270 метров – 75 км. Поэтому так важно строить высокие трубы. Чем больше зона рассеивания, тем меньше концентрация газообразных выбросов у земли. А с пылью справятся электрофильтры.

Таблица выбросов

Подробнее о выбросах здесь https://sibgenco.online/news/element/krasnoyarskie-tets-snizili-vybrosy-/.

Если с неба упадут миллиарды, то с технической точки зрения можно газифицировать ТЭЦ?

Отвечает Сергей Бородулин, директор ТЭЦ-1:

- Если пару сотен миллиардов упадут, да еще с неба, все можно газифицировать. Все красноярские станции запроектированы на работу на сибирских углях с низким содержанием серы и малой зольностью. Технически перевести их на газ можно, хоть это дорого и сложно. Вопрос в наличии этого газа и экономической целесообразности такого перевода. Мы — за разумный подход, и мы твёрдо знаем – использование в теплоэнергетике угля может быть экологичным. К этому мы стремимся.

Интересно, проводились ли исследования, сколько людей готовы платить больше и отказаться от угля в пользу газа или электричества?

Отвечает Анастасия Дьякова, заместитель директора красноярского филиала СГК:

- Во всем городе такие исследования не проводились, но проводились локально. Красноярск состоит из разных микрорайонов с разной целевой аудиторией, разным уровнем доходов, разным менталитетом и, соответственно, с разным отношением к этому вопросу. Первый вопрос, который задают жители частного сектора, - о ресурсе, который будет использоваться, и чем это обернется для их хозяйств. По итогам опроса, проведенного в частном секторе, только 15% опрошенных красноярцев готовы были заплатить дороже за газовое или электроотопление, и то, если разница составит не более 5%. Это именно та величина, на которую ежегодно растет тариф в связи с инфляцией.

В исследовании Александра Попова и Сергея Бухарова на https://kislorod.life/krskteplo2020/vvedenie/ об альтернативных вариантах теплоснабжения Красноярска речь идет о почти двукратном росте тарифа, если мы говорим о переходе на газ, и в 2,5 раза в случае с электроотоплением. Если обсуждать вопрос всерьез, то кроме цен, нужно еще говорить и о доступности. Потому что газовая инфраструктура пойдет по уже существующим улицам, где не предусмотрены коридоры для газопровода. Что касается электроотопления, то, в принципе, инфраструктура для этого уже готова.

Спасибо за чистый воздух на Новой Заре и Менжинского, котельные в районе бывшего телевизорного завода больше не дымят. Когда будет закрыта котельная пожарной части возле «Параллелей»?

Отвечает Анастасия Дьякова, заместитель директора красноярского филиала СГК:

- Речь, очевидно, идет о котельной на улице Ленина в микрорайоне Николаевка. Она будет закрыта в этом году, сейчас собственник работает на тепловых сетях, чтобы переключить мощности на ТЭЦ-2. В 2020 году две котельные КрасТЭК уже закрыты в Октябрьском районе. Сначала закрыли котельную №2, чуть позже - котельную №1: там было необходимо запустить дополнительное оборудование, чтобы обеспечить промышленным паром молокозавод. СГК это сделала и только после ввода нового оборудования закрыла котельную.

За 2018-2020 годы закрыто 9 крупных котельных по федеральной программе «Чистый воздух». Из крупных котельных осталась только одна – котельная ЭВРЗ в центре города.

До 2024 года включительно будет закрыто еще более 20 котельных, в основном они мелкие, находятся в Покровке. Хотя, если мы обсуждаем вред котельных, неправильно называть их «мелкими» или «крупными», говорить о валовых выбросах, общем объеме. Правильно говорить о микроклимате вокруг, в который вмешивается теплоисточник. Локально котельная наносит громадный вред. По утверждению экспертов - инженеров и экологов, недожог угля в частном секторе и в малых котельных дает большое количество выбросов бензапирена, сажи, пыли. И когда жители в период НМУ говорят, что сильно пахнем углем, они правы. Так пахнет недожог.

Во второй половине 2021 года, после завершения пусконаладочных работ и калибровки датчиков, система онлайн-мониторинга выбросов заработает в штатном режиме на всех ТЭЦ Красноярска.

Как продвигается проект с установкой онлайн-датчиков?

Отвечает Сергей Бородулин, директор ТЭЦ-1:

- На всех ТЭЦ Красноярска сейчас внедряется система онлайн-мониторинга выбросов. Новое оборудование будет брать пробы прямо из дымовых труб, а затем передавать их в газоанализаторы. Система онлайн-мониторинга на ТЭЦ-1 полностью смонтирована, сейчас идет отладка оборудования. Дело в том, что на новую трубу сейчас «работает» всего два котла. Поэтому мы будем всю зиму отлаживать систему: подключаем новый котел, калибруем датчики. Окончательно вопрос по системе мониторинга будет закрыт к июню 2021 года, и мы введем ее в эксплуатацию.

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НАША СПРАВКА

ТЭЦ-1

Красноярская ТЭЦ-1 - одна из крупнейших станций СГК по установленной тепловой мощности. ТЭЦ-1 дает тепло и горячую воду более 400 тысячам жителей правого и левого берега Красноярска и п. Березовка.

Легендарная станция, построенная в годы Великой Отечественной войны и прошедшая с тех пор множество преобразований.

Установленная тепловая мощность - 1677 Гкал/час.

Установленная электрическая мощность - 485,9 МВт.

Дата ввода в эксплуатацию – 16 мая 1943 года.

ТЭЦ-2

Красноярская ТЭЦ-2 отапливает и снабжает горячей водой Свердловский, Центральный, Железнодорожный и Октябрьский районы Красноярска. Приняла на себя основную часть нагрузки от замещенных котельных.

Установленная тепловая мощность - 1405 Гкал/ч.

Установленная электрическая мощность - 465 МВт.

Дата ввода в эксплуатацию - 22 декабря 1979 года.

ТЭЦ-3

Красноярская ТЭЦ-3 – самая молодая и самая современная теплоэлектроцентраль города. Находится в Советском районе, на ул. Пограничников, 5, вдалеке от жилой застройки, обеспечивает теплом и горячей водой жителей своего района.

Установленная тепловая мощность - 582 Гкал/ч.

Установленная электрическая мощность - 208 МВт.

Дата ввода в эксплуатацию - 3 января 1992 года.