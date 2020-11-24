Гражданина Таджикистана могут депортировать из России за откровенный видеоролик с собственной подружкой

Молодой человек выложил ролик и испортил себе жизнь Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Знал бы 23-летний Абдул* родом из Таджикистана, но живущий в Красноярске, чем обернется для него увлечение режиссурой! Ему грозит штраф, депортация и, возможно, срок. Как сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник, молодой человек – активный пользователь соцсетей. Только вместо своего имени значился там под псевдонимом «Али». На своей страничке он часто выкладывал видеоролики, на которых фигурировали различные девушки.

После знакомства с 31-летней красоткой из Дивногорска, он вдруг понял, что перед ним актриса для воплощения более смелых идей. Шикарное тело, манящая музыка…

- Ты согласна? – озвучил он свой план.

- Пффф, легко!

Ролик получился длиной 0,49 минут. Небольшой, но приметный… Абдул опубликовал его в разделе «видеозаписи» в сентябре 2020 года. Над названием долго не думал, подписал именем героини видеосъемки. В ходе оперативно-розыскной операции «Наблюдение» его «творчество» заметили полицейские.

Согласно заключению Автономной коммерческой организации «Центр независимой экспертизы и судебных исследований» видео «содержит видеоряды со сценами порнографического характера без участия несовершеннолетних» - а это незаконно, даже если все было по согласию. Оперативники изъяли 1 DVD-RW диск.

Автора ролика привлекли к административной ответственности по статье 18.8 ч.1 КоАП (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания или проживания). Ему грозит наказание – штраф в 2 тысячи и выдворение из страны. Также в отношении него могут возбудить уголовное дело статье 242 (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов).

*-имя изменено.