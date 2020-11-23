Красноярскэнергосбыт напоминает: после 31 декабря 2020 года вернутся пени и отключения за долги по коммунальным услугам

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ПАО «Красноярскэнергосбыт» напоминает жителям Красноярского края, что с 1 января 2021 года будет снят мораторий на применение пени и возобновится введение ограничений должникам по коммунальным услугам. После снятия моратория энергетики вправе использовать весь спектр мер, направленных на работу с недобросовестными клиентами, накопившими долги за потребленный ресурс.

Ограничения на применение санкций к должникам были введены Правительством РФ с апреля 2020 года. Временная мера была призвана снизить финансовую нагрузку с населения в период массовой приостановки деятельности организаций и предприятий на фоне первой волны коронавирусной инфекции. При этом законодатели оставили за организациями ЖКУ право судебного взыскания долгов с применением исполнительного производства.

«Необходимо понимать, что приостановка санкций до конца года – это не прощение долгов, а отсрочка их взыскания - прокомментировала и.о. исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Смирнова. - Энергосистема и другие коммунальные структуры не могут работать без полноценного финансирования, а временный отказ от применения жестких мер к должникам чувствительно снизил платежную дисциплину населения. Определенная категория жителей не платит не потому, что у них средств, а потому что «теперь можно». Они не осознают, что к 1 января могут накопить неподъемную задолженность, и сразу после новогодних праздников попасть под ограничение электроэнергии».

Оплата жилищно-коммунальных услуг – это законодательная обязанность граждан, определенная Жилищным кодексом РФ. Плата должна вноситься ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом или решением общего собрания членов ТСЖ или жилищного кооператива.

Красноярскэнергосбыт настоятельно рекомендует своим клиентам не доводить ситуацию с неплатежами до крайних мер, и погасить счета. При этом энергосбытовая компания готова идти навстречу клиентам, у которых сложилась тяжелая финансовая ситуация. В подобных случаях можно обратиться в энергосбыт для оформления рассрочки погашения задолженности.